Потап на тлі чуток про розлучення чуттєво звернувся до Насті Каменських у День святого Валентина

Продюсер та виконавець Потап у День святого Валентина ніжно звернувся до своєї дружини, співачки Насті Каменських.

Музикант у своєму фотоблогу присвятив коханій зворушливий допис. Він опублікував фото Насті та адресував їй теплі слова, якими розповів про свої почуття до неї.

"Для мене кохання -це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю. Зі святом кохана", - написав Потап.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

Сама Настя поки жодних дописів, присвячених чоловіку з нагоди Дня святого Валентина, не робила. Однак знаменитість прокоментувала привітання від Потапа. Виконавиця залишила у коментарях під дописом смайлик зі сльозами від щастя та три червоних сердечка.

Загалом, останнім часом Настя Каменських та Потап припинили ділитися спільним контентом та розповідати одне про одного. Прихильники вже почали думати, що пара не витримала перевірки на міцність та розлучається. Своїм дописом репер повністю розвіяв всі плітки.

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