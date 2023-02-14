Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Потап на тлі чуток про розлучення чуттєво звернувся до Насті Каменських у День святого Валентина

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
209
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Потап на тлі чуток про розлучення чуттєво звернувся до Насті Каменських у День святого Валентина

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Репер публічно розвіяв всі плітки та ніжно привітав дружину зі святом.

Продюсер та виконавець Потап у День святого Валентина ніжно звернувся до своєї дружини, співачки Насті Каменських.

Музикант у своєму фотоблогу присвятив коханій зворушливий допис. Він опублікував фото Насті та адресував їй теплі слова, якими розповів про свої почуття до неї.

"Для мене кохання -це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю. Зі святом кохана", - написав Потап.

Настя Каменських / © instagram.com/realpotap
Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

Сама Настя поки жодних дописів, присвячених чоловіку з нагоди Дня святого Валентина, не робила. Однак знаменитість прокоментувала привітання від Потапа. Виконавиця залишила у коментарях під дописом смайлик зі сльозами від щастя та три червоних сердечка.

Загалом, останнім часом Настя Каменських та Потап припинили ділитися спільним контентом та розповідати одне про одного. Прихильники вже почали думати, що пара не витримала перевірки на міцність та розлучається. Своїм дописом репер повністю розвіяв всі плітки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
209
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація