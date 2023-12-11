Потап на тлі скандальної поїздки в ОАЕ полетів до Іспанії й пояснив, над чим працював

Продюсер і репер Потап на тлі скандальної поїздки в Дубай повідомив, що повертається в Іспанію, Барселону, й розповів, чим зараз займається за кордоном.

Знаменитість у своєму фотоблогу запостив декілька фото з аеропорту в Дубаї. Так, він запевнив, що час в ОАЕ був "продуктивним, наповненим численними діловими зустрічами, відеозніманнями, фотосесіями й рекламними кампаніями". І додав, що тепер летить до Барселони.

За словами репера, він продовжує свою творчу діяльність. Зокрема, його творчими осередками стали Барселона та Мадрид, що в Іспанії.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"Барселона і Мадрид – два культурні центри Іспанії, де проживає і працює велика кількість українців. За останній час в Іспанії ми успішно реалізували кілька значних відео та аудіо-проєктів як на внутрішньому ринку, так і в Україні", – зазначив реп-виконавець.

Окрім того, він написав, що "активно працює в гуманітарній сфері, надаючи пряму гуманітарну допомогу" разом з рештою українських біженців за кордоном.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"З початку війни ми вже відіслали 15 контейнерів для реабілітації й повернення до нормального життя наших військових героїв. Також важливо згадати й Валенсію, де проживає неймовірно талановита українська спільнота. Ми єдиними зусиллями впливаємо на соціум, змінюємо вектор сприйняття українців у світі як працьовитих професіоналів і разом ідемо до перемоги", – розповів Потап.

Нагадаємо, що нещодавно над поїздкою Потапа в Дубай поглузував Андрій Бєдняков. Ведучий потролив репера, зімітувавши його квиток в ОАЕ. Щоправда, замість Дубаї, написав інше місто.

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