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Потап написав пісню для учасниці Нацвідбору на "Євробачення-2024" і висловився з цього приводу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Потап написав пісню для учасниці Нацвідбору на "Євробачення-2024" і висловився з цього приводу

Потап і Svoiia

Зараз репер ретельно приховує своє авторство.

Репер і продюсер Потап підтримав кандидатуру української співачки Svoiia (раніше – Ассоль) з піснею "Little Angels", яку ж сам написав для її участі у Нацвідборі на "Євробачення-2024".

Так, реп-виконавець у своєму фотоблогу висловився стосовно треку, написаного для конкурсантки. За його словами, у пісні йдеться про війну, яка сприяє вивезенню дітей на чужі ворожі землі.

"Україна робить неймовірну роботу по поверненню своїх дітей, яких викрали та вивезли під час війни на чужій землі. Історії цих маленьких українців шокують нас своєю кривавою правдою. Ми повинні розповідати світу про те, що відбувається. Жодна дитина на Землі не повинна переживати жахіття війни – діти втрачають домівки, батьків, сім'ї... Ці маленькі янголятка платять неймовірно високу ціну за помилки дорослих, не тільки в Україні, але й в Ізраїлі, Палестині та багатьох інших країнах", - написав репер.

Потап / © instagram.com/realpotap
Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Насамкінець знаменитість закликав свої шанувальників проголосувати за пісню Svoiia в застосунку "Дія", де вона представлена в рамках голосування за 11-го учасника українського нацвідбору на "Євробачення 2024". Тож, наміри Потапа є доволі очевидними.

"Давайте проголосуємо за цю пісню в "Diia" та привернемо увагу до України та дітей, які страждають від війни у всьому світі", - додав Потап.

Цікаво, що коли трек тільки-но з'явився на стрімінгових платформах, то там було вказане ім'я Потапа серед авторів. Втім, через деякий час воно зникло. Сам репер ніде не говорить про те, що дотичний до створення треку Svoiia на Нацвідбір.

Нагадаємо, нещодавно репер Потап шокував своїм виглядом. Його лице було паралізоване у той час, як він проводив благодійний концерт на підтримку України в Мадриді минулого року.

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Дата публікації
Перегляди
276
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