Потап назвав країну, де насправді застав початок повномасштабного вторгнення: "Роздавали хліб"

Потап / © instagram.com/realpotap

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Український продюсер і репер Потап вперше детально згадав, де саме перебував у момент, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

За словами зірки, тоді він був у Мадриді, де працював над альбомом для своєї дружини Насті Каменських. Тож про перші обстріли всієї України він дізнався від колег, які лишилися на Батьківщині. Артист зізнався, що планував одразу повернутися до України, однак через закритий повітряний простір зробити це стало неможливо.

"Я був у Мадриді на записі альбому для Насті Каменських. О 5:45 ранку я був на телефоні, бо мої працівники були в Києві. Ті, хто були в Сумах, мені розповідали, що почалася війна та обстріли. Тоді я не вже не спав. Відтоді життя українців змінилося в усьому світі: хто б де не перебував і за яких обставин. Я наступного дня мав повертатися до Києва, але небо закрили", — розповів артист в інтерв'ю Iubește viața.

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Потап / © instagram.com/realpotap

Проте перетнути кордон наземним транспортом і повернутися до України Потап так і не наважився. За його словами, він залишився допомагати українським біженцям на кордоні, а потім шукав притулку серед громадян Молдови, куди приїхав з Мадриду.

"Я приїхав до Молдови через два дні. І в той бік уже був великий потік біженців. І коли я опинився на кордоні, то я почав працювати з тими людьми: ми роздавали хліб, каву, обіймалися… Два дні провів на кордоні. Тоді до мене приїхав мій син", — додав продюсер.

До слова, з часом артист за кордоном облаштував собі кращі умови для життя й продовжив займатися там розвитком бізнесу. Але водночас не стомлюється обурювати українців своєю поведінкою, неоднозначними виступами з російськомовними хітами та навіть вирізнився інтерв’ю російському блогеру Дудю й розвагами з росіянами.

Нагадаємо, нещодавно Потап видав дивакувате відео з "бійкою" Кароль і Лободи та отримав неоднозначну реакцію від Кароль.

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