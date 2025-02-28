Потап назвав свого фаворита на "Євробаченні-2025", який має зв'язки з РФ: "Фантастична пісня"

Репер і продюсер Потап висловив свій прогноз щодо того, хто переможе на "Євробаченні-2025".

На думку шоумена, ним стане цьогорічний представник Естонії на "Євробаченні" TOMMY CASH, якого часто пов'язують з росіянами. Зокрема, естонець не лише має російське коріння, але й записував пісні з росіянами, гастролював РФ і відвідував Крим 2021 року. До того ж вже під час війни його номер на "Євробаченні-2025" ставить росіянка Аліна Пязок.

Утім, на думку Потапа, саме цей артист усе ж переможе на конкурсі з піснею Espresso Macchiato. Ба більше, він навіть готовий побитися об заклад. І додає, що знайомий як з TOMMY CASH, так і його командою, яку називає "друзями".

TOMMY CASH

"Знайомі з TOMMY CASH, причому від початку. Він приголомшлива, фантастична, дуже талановита людина. Я вважаю, що він зробив зараз божевільний прорив. Це супер креативний хлопець, і в його команді працюють наші друзі, яким я написав після його виступу на Eesti laul (естонський нацвідбір – прим. ред.), що це фантастична пісня. Весь номер, ідея, весь арт, пов'язаний із піснею, яку зробив TOMMY CASH, це, звісно, ​​фантастика. Я голосуватиму за неї! Я навіть більше скажу, ставлю сто доларів на те, що ця пісня виграє "Євробачення", - зізнався Потап в інтерв'ю естонському виданню limon.

Нагадаємо, нещодавно TOMMY CASH оскандалився піснею із ще однією зіркою "Євробачення" Йост Кляйном. Вони записали дует, де виявили бажання перемир'я між "Києвом і Москвою".

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