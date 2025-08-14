ТСН у соціальних мережах

Потап неочікувано показався з Горовою та сином у літаку і розповів про новий етап в їхньому житті

Потап здивував неочікуваною подорожжю з ексдружиною та сином. Репер натякнув, куди вони прямують.

Ірина Горова та Потап

Скандальний репер та продюсер Потап неочікувано показався з колишньою дружиною Іриною Горовою та сином.

Фото було зроблене в літаку. Прямували вони до Великої Британії. Виявилося, в їхньому житті настає важливий етап, пов'язаний з 16-річним Андрієм. Потап говорить, що вони з Іриною Горовою як батьки мають розділити його разом.

"Новий розділ у житті для Андрія. Важливо розділити важливі моменти як батьки", - зазначив репер.

Потап, Ірина Горова та їхній син / © instagram.com/realpotap

Під важливим моментом Потап має на увазі навчання їхнього з Іриною Горовою сина за кордоном. Зокрема, юнак протягом двох років здобуватиме освіту в одній зі шкіл Великої Британії, після чого вступатиме до університету.

Нагадаємо, нещодавно Потап розкрив правду про розлучення з Іриною Горовою. Також продюсер зізнався, в яких стосунках вони перебувають зараз.

