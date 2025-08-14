- Дата публікації
Потап неочікувано показався з Горовою та сином у літаку і розповів про новий етап в їхньому житті
Потап здивував неочікуваною подорожжю з ексдружиною та сином. Репер натякнув, куди вони прямують.
Скандальний репер та продюсер Потап неочікувано показався з колишньою дружиною Іриною Горовою та сином.
Фото було зроблене в літаку. Прямували вони до Великої Британії. Виявилося, в їхньому житті настає важливий етап, пов'язаний з 16-річним Андрієм. Потап говорить, що вони з Іриною Горовою як батьки мають розділити його разом.
"Новий розділ у житті для Андрія. Важливо розділити важливі моменти як батьки", - зазначив репер.
Під важливим моментом Потап має на увазі навчання їхнього з Іриною Горовою сина за кордоном. Зокрема, юнак протягом двох років здобуватиме освіту в одній зі шкіл Великої Британії, після чого вступатиме до університету.
