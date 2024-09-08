Потап неочікувано показався з Євою Лонгорією і розповів про їхнє знайомство

Ймовірно, знаменитості зустрілися в США.
Український репер та продюсер Потап неочікувано показався з зіркою серіалу "Відчайдушні домогосподарки", американською акторкою та моделлю Євою Лонгорією.
Музикант опублікував у своєму Instagram фото з зіркою Голлівуду. На знімку Потап позував у худі, штанях та кепці. Поруч із артистом стояла Єва Лонгорія, яка була одягнена в чорні штани та обтислу кофтинку.
Як зазначим репер, він перестрівся з акторкою та познайомився з нею. За словами Потапа, це була приємна зустріч. Утім, де знаменитості побачилися – невідомо. Однак позаду них виднілося чимало валіз, тож, ймовірно, в одному з аеропортів США.
"Попереду чудові часи з чудовими людьми! Приємно познайомитися з тобою, Єва Лонгорія", - підписав кадр репер.
Більше подробиць про зустріч із зіркою Голлівуду продюсер розкривати не став.
Нагадаємо, нещодавно в Потапа було особливе свято. Син музиканта святкував день народження. Андрієві виповнилося 16 років. Репер раніше вітав сина з днем народження та ділився їхнім архівним фото.
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