Потап неочікувано попросив вибачення у коханої: Настя Каменських відреагувала

Артист у новій пісні заспівав про важливість перепрошувати за свої помилки.
Популярний репер та продюсер Потап представив нову пісню, яка отримала назву "Вибач".
Композиція присвячена жінкам, які люблять своїх чоловіків, попри все, та вміють пробачати, а також чоловікам, які не соромляться перепросити за свої помилки.
За словами артиста, він, як і більшість людей, у минулому мав ситуації, коли втрачав зв'язок з близькими людьми через те, що не наважувався попросити у них пробачення. Пройшовши через такий досвід, сьогодні Потап вважає, що навичка перепрошувати є не лише проявом усвідомлення своїх помилок, поваги та турботи про інших, але й способом зняти тягар провини, який може впливати на емоції та самопочуття.
Тому зараз артист без труднощів просить вибачення першим і з легкістю пробачає іншим. Це допомагає відновити довіру та зміцнити стосунки.
"Звісно, у цьому світі є і такі люди, які мене не пробачили. Проте я пробачив всім і не жалкую ні про що. Хоч я людина емоційна, але я не тримаю образ на інших, тому що образа - це негативна енергія, яка першою чергою впливає на мене", - ділиться репер.
Новий трек Потапа "Вибач" несе в собі сенси вчитися пробачати і просити вибачення тоді, коли відчувається в цьому потреба. До слова, на композицію артиста вже відреагувала його дружина, співачка Настя Каменських. Виконавиця привітала чоловіка з прем'єрою.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер потішила новою піснею "Зі смаком вишні", а також доволі спокусливим кліпом на неї, в якому відмовилася від образу "хорошої дівчинки".
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