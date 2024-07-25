Потап неочікувано попросив вибачення у коханої: Настя Каменських відреагувала

Популярний репер та продюсер Потап представив нову пісню, яка отримала назву "Вибач".

Композиція присвячена жінкам, які люблять своїх чоловіків, попри все, та вміють пробачати, а також чоловікам, які не соромляться перепросити за свої помилки.

За словами артиста, він, як і більшість людей, у минулому мав ситуації, коли втрачав зв'язок з близькими людьми через те, що не наважувався попросити у них пробачення. Пройшовши через такий досвід, сьогодні Потап вважає, що навичка перепрошувати є не лише проявом усвідомлення своїх помилок, поваги та турботи про інших, але й способом зняти тягар провини, який може впливати на емоції та самопочуття.

Потап

Тому зараз артист без труднощів просить вибачення першим і з легкістю пробачає іншим. Це допомагає відновити довіру та зміцнити стосунки.

"Звісно, у цьому світі є і такі люди, які мене не пробачили. Проте я пробачив всім і не жалкую ні про що. Хоч я людина емоційна, але я не тримаю образ на інших, тому що образа - це негативна енергія, яка першою чергою впливає на мене", - ділиться репер.

Новий трек Потапа "Вибач" несе в собі сенси вчитися пробачати і просити вибачення тоді, коли відчувається в цьому потреба. До слова, на композицію артиста вже відреагувала його дружина, співачка Настя Каменських. Виконавиця привітала чоловіка з прем'єрою.

Настя Каменських відреагувала на нову пісню Потапа / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер потішила новою піснею "Зі смаком вишні", а також доволі спокусливим кліпом на неї, в якому відмовилася від образу "хорошої дівчинки".

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