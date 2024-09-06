Потап неочікувано спародіював Олега Винника й нарвався на хейт у Мережі: "Чим краще за нього?"

Популярний репер та продюсер Потап покепкував над колегою, співаком Олегом Винником, який нині перебуває за кордоном.

Так, на своїй офіційній сторінці у TikTok репер опублікував нове відео, де постає на балконі й хизується своєю городиною, перебуваючи за кордоном. Для підкріплення здогадок юзерів, з кого саме він насміхається, Потап використав аудіо зі схожого відео Винника, який нещодавно оскандалився своїм зверненням до українців "з ковтком повітря" зі свого балкону в Німеччині поруч з овочами в горщиках.

Потап висміяв Олега Винника, стоячи на балконі за кордоном

Таке кепкування Потапа над колегою, з яким він колись співпрацював, юзери сприйняли доволі неоднозначно. Так, під роликом зібралося чимало коментарів, які дорікають продюсеру, що він так само перебуває за межами України й така іронія доволі дивна у такому випадку.

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Нагадаємо, нещодавно Потап публічно звернувся до свого 16-річного сина й показав їхнє спільне архівне фото.

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