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Потап неочікувано спародіював Олега Винника й нарвався на хейт у Мережі: "Чим краще за нього?"

Потап неочікувано спародіював Олега Винника й нарвався на хейт у Мережі: "Чим краще за нього?"

Потап і Олег Винник

Артист зняв неоднозначне відео.

Популярний репер та продюсер Потап покепкував над колегою, співаком Олегом Винником, який нині перебуває за кордоном.

Так, на своїй офіційній сторінці у TikTok репер опублікував нове відео, де постає на балконі й хизується своєю городиною, перебуваючи за кордоном. Для підкріплення здогадок юзерів, з кого саме він насміхається, Потап використав аудіо зі схожого відео Винника, який нещодавно оскандалився своїм зверненням до українців "з ковтком повітря" зі свого балкону в Німеччині поруч з овочами в горщиках.

Потап висміяв Олега Винника, стоячи на балконі за кордоном

Потап висміяв Олега Винника, стоячи на балконі за кордоном

Таке кепкування Потапа над колегою, з яким він колись співпрацював, юзери сприйняли доволі неоднозначно. Так, під роликом зібралося чимало коментарів, які дорікають продюсеру, що він так само перебуває за межами України й така іронія доволі дивна у такому випадку.

  • Мені цікаво, а чим ти краще за нього?
  • Брат Винника – одне нутро
  • Ти далеко від нього не втік
  • "Мої люди" у виконанні ще одного ухилянта
  • Потапе, з тобою все добре?

Нагадаємо, нещодавно Потап публічно звернувся до свого 16-річного сина й показав їхнє спільне архівне фото.

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