Потап неочікувано спародіював Олега Винника й нарвався на хейт у Мережі: "Чим краще за нього?"

Артист зняв неоднозначне відео.
Популярний репер та продюсер Потап покепкував над колегою, співаком Олегом Винником, який нині перебуває за кордоном.
Так, на своїй офіційній сторінці у TikTok репер опублікував нове відео, де постає на балконі й хизується своєю городиною, перебуваючи за кордоном. Для підкріплення здогадок юзерів, з кого саме він насміхається, Потап використав аудіо зі схожого відео Винника, який нещодавно оскандалився своїм зверненням до українців "з ковтком повітря" зі свого балкону в Німеччині поруч з овочами в горщиках.
Таке кепкування Потапа над колегою, з яким він колись співпрацював, юзери сприйняли доволі неоднозначно. Так, під роликом зібралося чимало коментарів, які дорікають продюсеру, що він так само перебуває за межами України й така іронія доволі дивна у такому випадку.
- Мені цікаво, а чим ти краще за нього?
- Брат Винника – одне нутро
- Ти далеко від нього не втік
- "Мої люди" у виконанні ще одного ухилянта
- Потапе, з тобою все добре?
Нагадаємо, нещодавно Потап публічно звернувся до свого 16-річного сина й показав їхнє спільне архівне фото.
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