Потап неочікувано заговорив про свою маму і присвятив їй зворушливий до сліз трек

Репер розповів, як його маму люблять і поважають в усьому світі.

Співак та продюсер Потап поділився з підписниками особистою піснею, яка була написана дуже давно і присвячується найближчій людині артиста – мамі.

Раніше Потап виконував трек "Мама" тільки для друзів та рідних в закритому колі під гітару. За його словами він не наважувався ділитись настільки особистим з публікою.

"Вже не перший рік мої близькі просять, щоб я записав цей трек. Особливо наполягають ті, чиїх мам вже немає поруч… Я наважився і нарешті ця пісня побачила світ", - розповів артист.

Кліп на пісню "Мама" створював продакшн Welligan, компанія, яка працює на ринках України, США, ОАЕ, Казахстану. На їхньому рахунку співробітництво з відомими зірками та компаніями, наприклад, такими як HBO – каналом, який подарував нам легендарні серіали "Чорнобиль", "Гра престолів" та багато інших. Їхні роботи займали перше місце на міжнародних конкурсах Imagine Cup, Golden Byte та Awwwards.

За словами Потапа, пісня присвячується всім мамам України, адже мама-українка – це вчитель і захисник, краща подруга і провідник до мрій, людина, яка недосипала ночей і віддала всю себе, аби гідно виховати свою дитину.

Зі своєю мамою Потап в дуже близьких стосунках, вони постійно зідзвонюються. Його мама Людмила – тренер з плавання, чемпіонка світу, спортсменка вищої категорії навчила плавати і самого співака, і його дружину Настю Каменських.

"Мою маму знають у всьому світі. Неодноразово в інших країнах та навіть на інших материках люди підходили до мене і казали: "Ви знаєте – саме ваша мама мене навчила плавати!". Її дуже поважають і люблять. І для мене, як для сина це – найвище щастя!" - розповів Потап.

Потап – український співак та продюсер, IT-бізнесмен. Зараз він активно займається масштабними IT-проєктами в Сан-Франциско, ОАЕ та Саудівській Аравії. Потап постійно долучається до благодійних ініціатив — співак збирав гроші на протезування українських солдатів, відбудував житло пенсіонерці, онук якої служить в ЗСУ, на початку вторгнення створив онлайн-платформу Helpua.io, до якої долучив відомих людей.

Нагадаємо, днями дружина Потапа Настя Каменських вперше за довгий час показала спільне відео з ним. Артистка поділилася романтичним контентом, який був зняти до початку повномасштабної війни.

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