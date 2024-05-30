Потап неочікувано заявив, що не насміхався зі смерті Анастасії Заворотнюк: "Російська ІПСО в дії"

Український репер та продюсер Потап спростовував свої скандальні висловлювання, де він нібито висміював смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк.

У своєму Instagram виконавець заявив, що це була російська ІПСО. За словами репера, його сторіз – це був фотошоп, який зробили ЗМІ РФ. Потап заявив, що нібито російські медіа першими ж і поширили новину, що він глузував зі смерті Анастасії Заворотнюк.

"Російська ІПСО в дії, але пропоную не вестися на такі провокації. Чергова дезінформація, яка має на меті виставити українців у негативному світлі. Про мене часто пишуть, що попало, але наші ЗМІ підхопили новину, згенеровану в російському інфопросторі і яка спочатку з'явилась саме в їхніх новинах", - написав Потап.

Потап говорить, що це - фейк / Фото: instagram.com/realpotap

Репер заявив, що це ІПСО була нібито створена, аби показати українців "нелюдами", які насміхаються з чужого горя. Таким чином Росія, за словами Потапа, дискредитує Україну.

"Хочу сказати: не довіряйте відфотошопленим скринам, щоб у нашому медіапросторі не було новин, які націлені на дискредитацію українців. Це приклад, як нас намагаються виставити нелюдами. Ми ж з вами розумне суспільство, яке вміє аналізувати і перевіряти те, що бачимо, чуємо та читаємо", - додав Потап.

Потап заявив, що не висміював смерть Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, російська акторка Анастасія Заворотнюк померла вночі, 30 травня. Життя артистки забрала злоякісна пухлина головного мозку, з якою вона боролася протягом останніх п'яти років.

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