Потап неочікувано звернувся до Максима Галкіна і привітав його з особливим святом

Сьогодні, 18 червня, російський гуморист Максим Галкін святкує 48-річчя.

Галкін, який з родиною виїхав до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення і засудив дії РФ, показався у своєму фотоблогу з кульками й розповів, що святкує день народження. На тлі зірки було видно зелений сад.

Під святковим фото шоумен лише коротко написав: "48!"

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Натомість зіркові колеги й шанувальники Максима щиро привітали його з важливим днем у коментарях під дописом і побажали здоров'я та довгих років життя. Чимало юзерів також подякували Галкіну за його правильні цінності. Ба більше, до іменинника також публічно звернулися українські зірки – продюсер і репер Потап і співак Геннадій Вітер.

"Mad Funny Max! HBD!" (з англ. – скажений веселий Максе, з Днем народження!) – Потап

"Мої вітання" – Геннадій Вітер

Щирі вітання! Хай Господь береже вас і вашу сім'ю!

Здоров'я та успіхів людині, яка не продала свою совість!

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, нещодавно 75-річна співачка Алла Пугачова захопила обіймами з чоловіком Максимом Галкіним і приголомшила своїм виглядом.

Читайте також: