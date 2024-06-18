Потап неочікувано звернувся до Максима Галкіна і привітав його з особливим святом

Українські зірки привітали шоумена з днем народження.
Сьогодні, 18 червня, російський гуморист Максим Галкін святкує 48-річчя.
Галкін, який з родиною виїхав до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення і засудив дії РФ, показався у своєму фотоблогу з кульками й розповів, що святкує день народження. На тлі зірки було видно зелений сад.
Під святковим фото шоумен лише коротко написав: "48!"
Натомість зіркові колеги й шанувальники Максима щиро привітали його з важливим днем у коментарях під дописом і побажали здоров'я та довгих років життя. Чимало юзерів також подякували Галкіну за його правильні цінності. Ба більше, до іменинника також публічно звернулися українські зірки – продюсер і репер Потап і співак Геннадій Вітер.
- "Mad Funny Max! HBD!" (з англ. – скажений веселий Максе, з Днем народження!) – Потап
- "Мої вітання" – Геннадій Вітер
- Щирі вітання! Хай Господь береже вас і вашу сім'ю!
- Здоров'я та успіхів людині, яка не продала свою совість!
Нагадаємо, нещодавно 75-річна співачка Алла Пугачова захопила обіймами з чоловіком Максимом Галкіним і приголомшила своїм виглядом.
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