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Потап неочікувано звернувся до Максима Галкіна і привітав його з особливим святом

Потап неочікувано звернувся до Максима Галкіна і привітав його з особливим святом

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Українські зірки привітали шоумена з днем народження.

Сьогодні, 18 червня, російський гуморист Максим Галкін святкує 48-річчя.

Галкін, який з родиною виїхав до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення і засудив дії РФ, показався у своєму фотоблогу з кульками й розповів, що святкує день народження. На тлі зірки було видно зелений сад.

Під святковим фото шоумен лише коротко написав: "48!"

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Натомість зіркові колеги й шанувальники Максима щиро привітали його з важливим днем у коментарях під дописом і побажали  здоров'я та довгих років життя. Чимало юзерів також подякували Галкіну за його правильні цінності. Ба більше, до іменинника також публічно звернулися українські зірки – продюсер і репер Потап і співак Геннадій Вітер.

  • "Mad Funny Max! HBD!" (з англ. – скажений веселий Максе, з Днем народження!) – Потап
  • "Мої вітання" – Геннадій Вітер
  • Щирі вітання! Хай Господь береже вас і вашу сім'ю!
  • Здоров'я та успіхів людині, яка не продала свою совість!
Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, нещодавно 75-річна співачка Алла Пугачова захопила обіймами з чоловіком Максимом Галкіним і приголомшила своїм виглядом.

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