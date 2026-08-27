Потап несподівано анонсував приїзд до України після гучного скандалу через "жарт" про мову

Потап / © instagram.com/realpotap

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Репер і продюсер Потап після скандалу через висловлювання про українську мову вийшов на зв’язок із підписниками та несподівано заговорив про можливе повернення в Україну.

Артист провів короткий прямий ефір у соцмережах. Під час трансляції він відповідав на запитання аудиторії. Зокрема, Потапа запитали, чи планує він приїхати до України. Спочатку продюсер відповів стримано. Згодом його відповідь стала значно конкретнішою. Також він окремо звернувся до своїх критиків.

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На запитання про повернення до України Потап відповів: «Періодично так».

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Однак на повторне запитання про свій приїзд артист уже сказав коротше: «Скоро». При цьому жодних деталей щодо можливої поїздки він не озвучив, тож наразі невідомо, коли саме Потап може приїхати та з якою метою.

Допис Потапа / © www.instagram.com/realpotap

Не оминув продюсер і тему критики на свою адресу. Коли його попросили звернутися до гейтерів, Потап відповів із сарказмом, подякувавши їм за увагу до своєї персони.

«Гейтери, я вас дуже люблю, ціную і поважаю. Продовжуйте більше і більше. Замало хейту. Треба більше хейту, більше креативу, більше любові. Люблю і обожнюю вас», — заявив артист.

Його нове звернення з’явилося на тлі свіжого скандалу, який спровокував ролик Потапа та Насті Каменських. Подружжя записало відео під час відпочинку на яхті, де в гумористичній формі висловилося про використання російської мови. Зокрема, артисти назвали це питанням «свободи», що викликало хвилю обурення в українців.

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Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова жорстко рознесла Потапа і Настю за їхній жарт про мову.

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