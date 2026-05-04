ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Потап несподівано звернувся до ексдружини Каменських і заінтригував заявою

За декілька днів після розлучення репер присвятив співачці допис.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

Репер і продюсер Потап неочікувано публічно звернувся до своєї ексдружини — співачки Насті Каменських — та заінтригував заявою.

4 травня артистка святкує 39-річчя, і з цієї нагоди Потап вирішив привітати її в Instagram. Він опублікував фото Каменських, де вона позує на тлі гірського пейзажу, та залишив коротке, але емоційне послання. Звернення репер написав одразу двома мовами — англійською та російською — і додав фразу, яка викликала особливий резонанс серед шанувальників.

«Nastya Konstanta. Знаю побачимося. Будь щасливою», — привітав репер.

Допис Потапа про Настю Каменських / © instagram.com/kamenskux

Допис Потапа про Настю Каменських / © instagram.com/kamenskux

Таке привітання з’явилося лише за кілька днів після офіційного оголошення про розлучення пари, тож одразу спровокувало хвилю обговорень у Мережі. Частина підписників зізнається, що сумує через розрив зірок, а інші натомість просто долучилися до привітань і побажали кожному з ексзакоханих знайти своє щастя.

Варто зазначити, що останнім часом обидва артисти живуть за кордоном і неодноразово опинялися в центрі скандалів. Зокрема, хвилю критики викликала їхня мовна позиція та використання російської мови у публічному просторі. Окрім того, Потап раніше обурював появами в компанії росіян.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських також вперше після розлучення звернулася до шанувальників. Співачка показала, як відсвяткувала своє 39-річчя, та натякнула на початок нового етапу в житті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie