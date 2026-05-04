Потап несподівано звернувся до ексдружини Каменських і заінтригував заявою

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

Реклама

Репер і продюсер Потап неочікувано публічно звернувся до своєї ексдружини — співачки Насті Каменських — та заінтригував заявою.

4 травня артистка святкує 39-річчя, і з цієї нагоди Потап вирішив привітати її в Instagram. Він опублікував фото Каменських, де вона позує на тлі гірського пейзажу, та залишив коротке, але емоційне послання. Звернення репер написав одразу двома мовами — англійською та російською — і додав фразу, яка викликала особливий резонанс серед шанувальників.

«Nastya Konstanta. Знаю побачимося. Будь щасливою», — привітав репер.

Реклама

Допис Потапа про Настю Каменських / © instagram.com/kamenskux

Таке привітання з’явилося лише за кілька днів після офіційного оголошення про розлучення пари, тож одразу спровокувало хвилю обговорень у Мережі. Частина підписників зізнається, що сумує через розрив зірок, а інші натомість просто долучилися до привітань і побажали кожному з ексзакоханих знайти своє щастя.

Варто зазначити, що останнім часом обидва артисти живуть за кордоном і неодноразово опинялися в центрі скандалів. Зокрема, хвилю критики викликала їхня мовна позиція та використання російської мови у публічному просторі. Окрім того, Потап раніше обурював появами в компанії росіян.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських також вперше після розлучення звернулася до шанувальників. Співачка показала, як відсвяткувала своє 39-річчя, та натякнула на початок нового етапу в житті.

Новини партнерів