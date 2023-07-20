Потап опинився в Одесі під час ракетного обстрілу і показався на вулицях міста

Український репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, показався в Одесі після масованої ракетної атаки по місту 20 липня.

На сторінці в Instagram зірка розмістив декілька кадрів, які були зроблені на одеських вулицях. На одному з фото Потап позує на тлі житлового будинку, на іншому – на фоні одного з одеських готелів у центрі міста.

"Вечірня Одеса магічним чином дає відчуття певного внутрішнього спокою, хоч ще цієї ночі тут було гучно. Тихої ночі кожному українцю, а клятим "сусідам" вічно мучитись і спокутувати свої провини", - побажав Потап під одним фото.

Потап в Одесі / Фото: instagram.com/realpotap

А також розповів, як зустрів безпритульну кицьку на вулиці:

"Після чергової ночі під тиском російських атак в різних куточках України, та після нічних вибухів навіть одеські коти транслюють особливу бойову енергетику", - підписав фото з твариною продюсер.

Потап в Одесі / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, що в ніч проти 20 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Одещині та Миколаївщині. Окупанти запустили 38 повітряних цілей. Силам ППО вдалося знищити 18. Під ударом російських ракет опинилися порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.

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