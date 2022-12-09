Потап під своїм справжнім прізвищем випустив емоційну пісню українською про війну

Репер та продюсер Потап випустив нову композицію, написану під впливом війни, "Триклятий лютий".

Трек вийшов доволі емоційним і представив його Потап, підписавшись своїм справжнім іменем та прізвищем – Олексій Потапенко. Як розповів виконавець, ця композиція демонструє актуальне і палке бажання кожного із нас – відбудувати наше спільне майбутнє, яке всі ми бачимо мирним та незалежним.

"Усім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен із нас відпустить все погане, особливо той "Триклятий лютий", який агресивно та жорстоко увійшов у наше життя цього року", – прокоментував Олексій.

У новій роботі Потап закликає українців вірити у перемогу, яка неодмінно настане і кожен захисник повернеться додому до своїх рідних, коханих та дітей:

"Українці знову насолоджуватимуться життям та планами на майбутнє, наші діти нарешті побачать чисте мирне небо над головою, а наші захисники будуть приймати щирі та сповнені вдячності оплески. І шана їхній міці та відвазі буде жити вічно в наших серцях та передаватиметься з покоління в покоління! Ми зробимо все для того, щоб в майбутньому не залишилося місця війні!" – додав репер.

Нагадаємо, минулого місяця ексдружина та бізнеспартнерка Потапа Ірина Горова приголомшила новиною, що вони з Олексієм припинили співпрацю. Тепер Горова управлінням компанії MOЗGI GROUP, яку заснувала з Потапом, займається сама.

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