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Потап під своїм справжнім прізвищем випустив емоційну пісню українською про війну

Потап під своїм справжнім прізвищем випустив емоційну пісню українською про війну

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1250
Час на прочитання
2 хв
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Потап під своїм справжнім прізвищем випустив емоційну пісню українською про війну

Потап

Репер та продюсер представив композицію "Триклятий лютий".

Репер та продюсер Потап випустив нову композицію, написану під впливом війни, "Триклятий лютий".

Трек вийшов доволі емоційним і представив його Потап, підписавшись своїм справжнім іменем та прізвищем – Олексій Потапенко. Як розповів виконавець, ця композиція демонструє актуальне і палке бажання кожного із нас – відбудувати наше спільне майбутнє, яке всі ми бачимо мирним та незалежним.

"Усім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен із нас відпустить все погане, особливо той "Триклятий лютий", який агресивно та жорстоко увійшов у наше життя цього року", – прокоментував Олексій.

У новій роботі Потап закликає українців вірити у перемогу, яка неодмінно настане і кожен захисник повернеться додому до своїх рідних, коханих та дітей:

"Українці знову насолоджуватимуться життям та планами на майбутнє, наші діти нарешті побачать чисте мирне небо над головою, а наші захисники будуть приймати щирі та сповнені вдячності оплески. І шана їхній міці та відвазі буде жити вічно в наших серцях та передаватиметься з покоління в покоління! Ми зробимо все для того, щоб в майбутньому не залишилося місця війні!" – додав репер.

Нагадаємо, минулого місяця ексдружина та бізнеспартнерка Потапа Ірина Горова приголомшила новиною, що вони з Олексієм припинили співпрацю. Тепер Горова управлінням компанії MOЗGI GROUP, яку заснувала з Потапом, займається сама.

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Дата публікації
Перегляди
1250
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