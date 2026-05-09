Потап після розлучення з Каменських захотів у "Холостяк" і нарвався на критику

Потап / © instagram.com/realpotap

Після розлучення з колегою Настею Каменських репер Потап, справжнє ім’я якого Олексій Потапенко, заговорив про участь у шоу «Холостяк», однак українці зустріли його заяву хвилею іронії.

Артист несподівано порушив тему романтичного реаліті у своєму Threads. У дописі він звернувся до ведучого проєкту Григорія Решетніка. Репер поцікавився, як, мовляв, потрапити на кастинг нового сезону. Водночас користувачів зачепив не лише сам натяк на участь у шоу, а й те, що повідомлення було написане російською. Ба більше, реакція соцмереж виявилася миттєвою. І, схоже, далеко не такою, на яку розраховував музикант.

«А де проходити кастинг, щоб стати наступним „Холостяком“? Грішо Решетнік, напиши мені», — написав Потап.

У коментарях репера буквально засипали сарказмом. Частина користувачів жартувала про його шанси на участь у проєкті, інші ж вкотре згадали його перебування за кордоном під час повномасштабної війни. Деякі дописи швидко розлетілися мережею та стали мемами.

«Може, краще на „Орел и решка“? Щоб вас в якусь Африку відвезли. І там і лишили»;

«В найближчому територіальному центрі комплектування в місті Київ»’;

«Вже був один лисий до***б, досить».

Варто зазначити, що останні роки Потап переважно перебуває за межами України. Сам артист пояснює це, мовляв, міжнародними проєктами та благодійною діяльністю. Водночас тема його життя за кордоном регулярно стає приводом для дискусій у соцмережах.

