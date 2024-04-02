Потап після невдалого жарту про свою "смерть" вийшов на зв'язок і знову зіткнувся з жорстким хейтом

Співак та продюсер Потап днями приголомшив Мережу жартом про свою "смерть".

Так, 1 квітня у День сміху репер опублікував скриншот відео з жовтої преси, де повідомляється про його смерть. Під незрозумілою публікацією Потап нічого не зазначив, лише залишив емоджі у формі рук, складених у молитві. Такий допис викликав у юзерів шквал емоцій, адже вони одразу зрозуміли, що це першоквітневий жарт.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Так, у коментарях шанувальники обурилися й зазначили, що такий гумор не на часі, а деякі ж просто взялися гостро жартувати:

Якийсь д*б*льний жарт, не можна так жартувати, тим паче зараз гинуть наші захисники. Ганьба

В той час, коли гинуть найкращі українці, таким йолопам, як Потап дуже весело

Безглуздий жарт, вже не знає, як до себе привернути увагу

Так тут сміятись чи плакати треба?

Який Потап, такий і гумор

Втім, наступного дня Потап все ж вирішив переконати, що з ним нічого не трапилося, тому у фотоблогу опублікував нове фото й відповідно його підписав: "Все ще живий і здоровий".

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

У коментарях під публікацією юзери знову почали дорікати артисту за недоречність цих публікацій під час війни: "це реально дно", "на війну клоуна", "хворий на голову", "не треба таких жартів".

Нагадаємо, нещодавно Потап вперше за довгий час з'явився з дружиною Настею Каменських і показав, над чим вони працюють за кордоном.

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