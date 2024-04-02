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Потап після невдалого жарту про свою "смерть" вийшов на зв'язок і знову зіткнувся з жорстким хейтом

Потап після невдалого жарту про свою "смерть" вийшов на зв'язок і знову зіткнувся з жорстким хейтом

Потап після невдалого жарту про свою "смерть" вийшов на зв'язок і знову зіткнувся з жорстким хейтом

Потап

Мережа бурхливо відреагувала на повернення артиста.

Співак та продюсер Потап днями приголомшив Мережу жартом про свою "смерть".

Так, 1 квітня у День сміху репер опублікував скриншот відео з жовтої преси, де повідомляється про його смерть. Під незрозумілою публікацією Потап нічого не зазначив, лише залишив емоджі у формі рук, складених у молитві. Такий допис викликав у юзерів шквал емоцій, адже вони одразу зрозуміли, що це першоквітневий жарт.

Потап / © instagram.com/realpotap
Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Так, у коментарях шанувальники обурилися й зазначили, що такий гумор не на часі, а деякі ж просто взялися гостро жартувати:

  • Якийсь д*б*льний жарт, не можна так жартувати, тим паче зараз гинуть наші захисники. Ганьба
  • В той час, коли гинуть найкращі українці, таким йолопам, як Потап дуже весело
  • Безглуздий жарт, вже не знає, як до себе привернути увагу
  • Так тут сміятись чи плакати треба?
  • Який Потап, такий і гумор

Втім, наступного дня Потап все ж вирішив переконати, що з ним нічого не трапилося, тому у фотоблогу опублікував нове фото й відповідно його підписав: "Все ще живий і здоровий".

Потап / © instagram.com/realpotap
Потап / Фото: instagram.com/realpotap

У коментарях під публікацією юзери знову почали дорікати артисту за недоречність цих публікацій під час війни: "це реально дно", "на війну клоуна", "хворий на голову", "не треба таких жартів".

Нагадаємо, нещодавно Потап вперше за довгий час з'явився з дружиною Настею Каменських і показав, над чим вони працюють за кордоном.

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