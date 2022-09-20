Потап після повернення до України похвалився врожаєм із власного саду

Тривале перебування за кордоном змусило Потапа засумувати за рідною домівкою. До приїзду артиста до України встиг вирости і врожай у його саду.

У своєму Instagram продюсер похизувався стиглими яблуками, що вродили на його ділянці. Стиглі плоди Потап продемонстрував у сторіз.

Фото: instagram.com/realpotap

"Подивіться, як вродила яблунька моя! Я ж її саджав! Збираємо врожай! Ой клас", - порадів на відео тренер "Голосу країни-12".

Фото: instagram.com/realpotap

Раніше усю красу власного саду показала і дружина артиста, співачка Настя Каменських, яка позувала біля яблуні у стильній вишиванці.

Нагадаємо, Потап повернувся до України зовсім нещодавно та розповів про проблеми зі здоров'ям, через які в нього перекосило половину обличчя. Крім того, днями артист побував у Ірпені, де поспілкувався із волонтерами Добробату та місцевими мешканцями.

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