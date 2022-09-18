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Потап після повернення в Україну приїхав до Ірпеня: артист підтримав волонтерів і мешканців міста

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Потап після повернення в Україну приїхав до Ірпеня: артист підтримав волонтерів і мешканців міста

Фото: instagram.com/kamenskux

Співак і тренер "Голосу країни-12" Потап продовжує допомагати українцям після повернення додому.

Нещодавно Потап нарешті повернувся до України та починає налагоджувати фронт допомоги на батьківщині. Днями співак вирушив до Ірпеня, де зустрівся із волонтерами добровольчого батальйону та місцевими мешканцями. 

У деокупованому місті Потап познайомився із родинами, які втратили свої квартири у разі обстрілів російської армії. 

Потап у Ірпені / ©
Потап у Ірпені

Крім того, разом із колегою по гурту MOZGI Дядею Вадею, артист виконав декілька хітів колективу, аби підняти настрій та бойовий дух українців. 

Потап у Ірпені / ©
Потап у Ірпені

"Магнітуда любові та допомоги така сильна! З такими людьми наша країна буде міцна, кайфова, і ми відбудуємо все ще краще", - розповів про зустріч музикант.

Потап у Ірпені / ©
Потап у Ірпені

Нагадаємо, що тривалий час Потап знаходився за кордоном. Як розповіла, його дружина, співачка Настя Каменських, у виконавця було багато благодійних проєктів та виступів по всьому світу. До того ж, за кордоном артист зіткнувся із проблемами зі здоров'ям - у Потапа паралізувало половину обличчя.

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