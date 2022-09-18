Потап після повернення в Україну приїхав до Ірпеня: артист підтримав волонтерів і мешканців міста

Нещодавно Потап нарешті повернувся до України та починає налагоджувати фронт допомоги на батьківщині. Днями співак вирушив до Ірпеня, де зустрівся із волонтерами добровольчого батальйону та місцевими мешканцями.

У деокупованому місті Потап познайомився із родинами, які втратили свої квартири у разі обстрілів російської армії.

Потап у Ірпені

Крім того, разом із колегою по гурту MOZGI Дядею Вадею, артист виконав декілька хітів колективу, аби підняти настрій та бойовий дух українців.

Потап у Ірпені

"Магнітуда любові та допомоги така сильна! З такими людьми наша країна буде міцна, кайфова, і ми відбудуємо все ще краще", - розповів про зустріч музикант.

Потап у Ірпені

Нагадаємо, що тривалий час Потап знаходився за кордоном. Як розповіла, його дружина, співачка Настя Каменських, у виконавця було багато благодійних проєктів та виступів по всьому світу. До того ж, за кордоном артист зіткнувся із проблемами зі здоров'ям - у Потапа паралізувало половину обличчя.

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