Потап після повернення в Україну приїхав до Ірпеня: артист підтримав волонтерів і мешканців міста

Співак і тренер "Голосу країни-12" Потап продовжує допомагати українцям після повернення додому.
Нещодавно Потап нарешті повернувся до України та починає налагоджувати фронт допомоги на батьківщині. Днями співак вирушив до Ірпеня, де зустрівся із волонтерами добровольчого батальйону та місцевими мешканцями.
У деокупованому місті Потап познайомився із родинами, які втратили свої квартири у разі обстрілів російської армії.
Крім того, разом із колегою по гурту MOZGI Дядею Вадею, артист виконав декілька хітів колективу, аби підняти настрій та бойовий дух українців.
"Магнітуда любові та допомоги така сильна! З такими людьми наша країна буде міцна, кайфова, і ми відбудуємо все ще краще", - розповів про зустріч музикант.
Нагадаємо, що тривалий час Потап знаходився за кордоном. Як розповіла, його дружина, співачка Настя Каменських, у виконавця було багато благодійних проєктів та виступів по всьому світу. До того ж, за кордоном артист зіткнувся із проблемами зі здоров'ям - у Потапа паралізувало половину обличчя.
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