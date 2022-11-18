Потап похизувався світлиною з Валерієм Залужним: "Йдемо до перемоги"

Тренер "Голосу країни-12" Потап поділився із шанувальниками світлиною, на якій позував разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Новим фото український продюсер поділився на своїй сторінці в Instagram. На ньому Потап та Залужний посміхалися на камеру, а також воєначальник показав усім "клас". У дописі співак поділився враженнями, які у нього склалися від зустрічі із головнокомандувачем ЗСУ.

Потап і Валерій Залужний / Фото: instagram.com/realpotap

"Залужний і Потапенко. Щира, сильна, справедлива людина! Йдемо до перемоги", - написав Потап.

Шанувальники виконавця були приємно здивовані такою світлиною у його профілі, а у коментарях попросили потиснути руку Залужному від імені усіх українців.

Ух ти, легендарне фото!

Потисніть пану Валерію руку від всіх нас!

Мужні та щасливі!

Заслужений + Залужний = потужний!

Нагадаємо, раніше Потап записав лайливий трек, у якому принизив російського пропагандиста Соловйова.

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