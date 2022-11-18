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Потап похизувався світлиною з Валерієм Залужним: "Йдемо до перемоги"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
513
Час на прочитання
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Потап похизувався світлиною з Валерієм Залужним: "Йдемо до перемоги"

Потап і Валерій Залужний

Співак і продюсер потішив фанів новим дописом.

Тренер "Голосу країни-12" Потап поділився із шанувальниками світлиною, на якій позував разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Новим фото український продюсер поділився на своїй сторінці в Instagram. На ньому Потап та Залужний посміхалися на камеру, а також воєначальник показав усім "клас". У дописі співак поділився враженнями, які у нього склалися від зустрічі із головнокомандувачем ЗСУ.

Потап і Валерій Залужний / © instagram.com/realpotap
Потап і Валерій Залужний / Фото: instagram.com/realpotap

"Залужний і Потапенко. Щира, сильна, справедлива людина! Йдемо до перемоги", - написав Потап. 

Шанувальники виконавця були приємно здивовані такою світлиною у його профілі, а у коментарях попросили потиснути руку Залужному від імені усіх українців.

  • Ух ти, легендарне фото!
  • Потисніть пану Валерію руку від всіх нас!
  • Мужні та щасливі!
  • Заслужений + Залужний = потужний!

Нагадаємо, раніше Потап записав лайливий трек, у якому принизив російського пропагандиста Соловйова. 

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Дата публікації
Перегляди
513
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