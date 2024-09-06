Потап показав сина-копію на рідкісному фото й публічно звернувся до нього

Популярний репер та продюсер Потап розповів про свято у родині.

Сьогодні, 6 вересня, його син Андрій Потапенко святкує день народження. Йому виповнилося 16 років. З нагоди свята зірковий тато опублікував архівне фото з маленьким сином, де вони постають в обіймах у ніжній фотосесії. У своїй публікації в Instagram знаменитість звернувся до іменинника з вітаннями.

"З днем народження, синку!", - публічно привітав сина Потап.

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Шанувальники репера також засипали 16-річного Андрія власними побажаннями:

З іменинником! Щастячка, здоров’ячка! Миру!

Виповнення всіх його мрій!

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З днем народження, дорослий-маленький хлопчик

Зазначимо, раніше Андрій ділився, що він постійно перебуває з татом на зв’язку та не зважає на частий хейт в його бік. Ба більше, хлопець навіть навідується до рідної людини за кордон і спільно проводить час за їхнім улюбленим хобі – баскетболом.

Нагадаємо, нещодавно Потап на свіжому фото показався з дружиною Настею Каменських за кордоном і здивував, як змінився за останній період.

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