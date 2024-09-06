Потап показав сина-копію на рідкісному фото й публічно звернувся до нього

Продюсер привітав 16-річного сина зважливим святом.
Популярний репер та продюсер Потап розповів про свято у родині.
Сьогодні, 6 вересня, його син Андрій Потапенко святкує день народження. Йому виповнилося 16 років. З нагоди свята зірковий тато опублікував архівне фото з маленьким сином, де вони постають в обіймах у ніжній фотосесії. У своїй публікації в Instagram знаменитість звернувся до іменинника з вітаннями.
"З днем народження, синку!", - публічно привітав сина Потап.
Шанувальники репера також засипали 16-річного Андрія власними побажаннями:
- З іменинником! Щастячка, здоров’ячка! Миру!
- Виповнення всіх його мрій!
- Неймовірно схожі, Олексію. Постійного розуміння, любові та всього найкращого вам
- З днем народження, дорослий-маленький хлопчик
Зазначимо, раніше Андрій ділився, що він постійно перебуває з татом на зв’язку та не зважає на частий хейт в його бік. Ба більше, хлопець навіть навідується до рідної людини за кордон і спільно проводить час за їхнім улюбленим хобі – баскетболом.
Нагадаємо, нещодавно Потап на свіжому фото показався з дружиною Настею Каменських за кордоном і здивував, як змінився за останній період.
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