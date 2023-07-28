Потап показав свій будинок під Києвом і рідкісне фото Каменських з його 14-річним сином

Продюсер показав, як родина снідала разом.
Репер та продюсер Потап поділився рідкісним фото, на якому його дружина, співачка Настя Каменських зображена з його сином від Ірини Горової, 14-річним Андрієм.
На сторінці в Instagram Потап розмістив кадр, зроблений у їхньому з Каменських будинком під Києвом. На знімку Каменських з його сином сидять на кухні та разом снідають:
"Сніданок 1+1 і я", - коротко прокоментував світлину продюсер.
Разом з тим Потап засвітив, який інтер'єр у їхньому з дружиною будинку. Кухня та вітальна виконана у світлих тонах, а по центру кухні стоїть великий дерев'яний стіл.
Шанувальники Потапа, своєю чергою, зізналися, що їх розчулив такий сімейний кадр:
- Це так мило
- Добре, що Настя знайшла спільну мову з вашим сином
- Приємно бачити родину в зборі
Нагадаємо, не так давно Потап повернувся до України. Продюсер також зізнався, що став свідком масованих ракетних обстрілів російськими окупантами Одеси і показався на вулицях міста.
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