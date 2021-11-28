Потап показав свого батька, на якого схожий як дві краплі води

Потап показав свого батька, на якого схожий як дві краплі води

Чоловік розповів, у яких стосунках з зірковою невісткою.

На нещодавній концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" репер та продюсер Потап завітав зі своїм батьком Андрієм Олексійовичем, йдеться у "Світському житті".

І зірка просто приголомшив схожістю зі своїм татом. Коли син виступав, Андрій Олексійович перебував у глядацькій залі. Чоловік зізнався, що пишається своєю талановитою дитиною і у захваті від того, що Потап робить. А артист, своєю чергою зізнався, що батько йому дав багато чого.

"Саме тато вклав основні мої постулати бути чоловіком, ввічливою, вихованою людиною, жартівником і музикантом. Саме він мене навчив грати на гітарі", - пригадав Потап.

Чи критикує батько Потапа за його пісні та виступи на сцені

Цікаво, що батько співака також доволі творча людина. Так, Андрій Олексійович написав декілька пісень, які вже встигнув записати разом з мамою Насті Каменських Лідією Петрівною.

"Ми не народні, ми звичайні люди. Ми любимо пісню нашу, українську. Ми любимо нашу державу", - сказав чоловік.

Потап додав, що пісень для людей, яким за 50, дуже мало. Тож тато поступово займає цю нішу.

"Я тільки послухав робочі матеріали і хочу вам сказати для їхнього віку, для українців таких пісень немає. Тому що там пісні про те, тим кому за 50, не треба втрачати оптимізму, жити і радуватись життю", - розповіли батько і син.

Окрім того Андрій Олексійович зізнався, чи критикує зіркову невістку Настю Каменських:

"Між ними двома я критикую лише сина і це я роблю при Насті. Я її завжди у всьому підтримую і буду підтримувати і нехай вона знає це", - сказав батько Потапа.

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