Потап показав свого батька, на якого схожий як дві краплі води

Чоловік розповів, у яких стосунках з зірковою невісткою.
На нещодавній концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" репер та продюсер Потап завітав зі своїм батьком Андрієм Олексійовичем, йдеться у "Світському житті".
І зірка просто приголомшив схожістю зі своїм татом. Коли син виступав, Андрій Олексійович перебував у глядацькій залі. Чоловік зізнався, що пишається своєю талановитою дитиною і у захваті від того, що Потап робить. А артист, своєю чергою зізнався, що батько йому дав багато чого.
"Саме тато вклав основні мої постулати бути чоловіком, ввічливою, вихованою людиною, жартівником і музикантом. Саме він мене навчив грати на гітарі", - пригадав Потап.
Цікаво, що батько співака також доволі творча людина. Так, Андрій Олексійович написав декілька пісень, які вже встигнув записати разом з мамою Насті Каменських Лідією Петрівною.
"Ми не народні, ми звичайні люди. Ми любимо пісню нашу, українську. Ми любимо нашу державу", - сказав чоловік.
Потап додав, що пісень для людей, яким за 50, дуже мало. Тож тато поступово займає цю нішу.
"Я тільки послухав робочі матеріали і хочу вам сказати для їхнього віку, для українців таких пісень немає. Тому що там пісні про те, тим кому за 50, не треба втрачати оптимізму, жити і радуватись життю", - розповіли батько і син.
Окрім того Андрій Олексійович зізнався, чи критикує зіркову невістку Настю Каменських:
"Між ними двома я критикую лише сина і це я роблю при Насті. Я її завжди у всьому підтримую і буду підтримувати і нехай вона знає це", - сказав батько Потапа.
Читайте також: