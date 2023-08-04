Потап показав, як вони з Каменських на весіллі друзів у Києві погуляли

Продюсер поділився рідкісним спільним фото з дружиною.
Український репер і продюсер Потап потішив фанів рідкісним спільним знімком з дружиною, співачкою Настею Каменських.
На сторінці в Instagram Потап розмістив світлину з Настею, де вони сидть в машині. Як розповів продюсер, вони з коханою з'їздили на весілля до своїх друзів:
"Їдемо на весілля! (Не наше) разом з Настею", - підписав кадр Потап.
Пізніше у сторіз свого фтоблогу репер поділився короткими відео з урочистої події. Судячи з фотографій, шлюб молодята уклали в "Новому РАЦСі" у столиці. Як з'ясувалося, друзі артистів чекають на первістка і просто на своєму весіллі дізналися стать майбутньої дитини – у подружжя народиться дівчинка.
На святі Потап і Настя гарно провели час, танцювали, усміхалися. Також Каменських показала патріотичне тату нареченої – ногу дівчини прикрашає напис "українка".
Нагадаємо, нещодавно Потап також показав, як вони з Настею Каменських у Києві проводять час. Пара зустрілася з сином репера від ексдружини Ірини Горової, а також разом зайнялася спортом.
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