Потап показав, як йому погрожують росіяни: "Заради чого ти ризикуєш своєю свободою"

Потап показав, як йому погрожують росіяни: "Заради чого ти ризикуєш своєю свободою"

Репер показав чергову переписку з ворогом.

Репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, як може підтримує Україну і активно висвітлює війну, аби правду знало якомога більше людей.

Втім, зірці часто доводиться зіштовхуватися з недоброзичливцями. На сторінці в Instagram Потап поділився черговою перепискою з ворогом, який написав йому з російського номера.

У своєму повідомленні невідомий запитує Потапа, "заради чого він ризикує свободою і підтримує злочинний режим Зеленського". На що репер відповів, що він "не ризикує свободою, а бореться за неї".

instagram.com/realpotap

"Щоденні погрози... До них звикаєш, за правильного використання вони надають сил", - зазначив Потап.

Читайте також: