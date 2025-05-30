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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
539
Час на прочитання
1 хв

Потап показався з густою шевелюрою: який вигляд репер мав у юності

Скандальна зірка вже прокоментував архівний знімок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Потап

Потап / © instagram.com/realpotap

Український репер і продюсер Потап несподівано поділився архівним фото з юності та здивував фанів.

У своїх Instagram-сторіс шоумен поринув у ностальгію й пригадав себе з довгим волоссям. Так, на кадрах молодий артист зображений із густою шевелюрою — його довге волосся доходить до плечей і навіть злегка в'ється. Ще зовсім юний Потап попозував у футболці на самому початку свого музичного шляху.

Зараз артист кардинально відрізняється від свого минулого образу й вже роками голомозий. Тож, додавши трохи самоіронії, він зазначив: "Пам’ятаю Потапа ще з довгим волоссям".

Потап у юності / © www.instagram.com/realpotap

Потап у юності / © www.instagram.com/realpotap

І хоча музикант тішить фанів спогадами з минулого, останні роки його ім’я опинялося у центрі гучних дискусій, зокрема через війну в Україні. Під час повномасштабного вторгнення Олексій Потапенко перебуває за кордоном, що спричинило хвилю критики в українському суспільстві. З часом позиція Потапа під час війни ставала дедалі неоднозначною – він вирізнився розвагами з росіянами за кордоном і дав інтерв'ю російському журналісту Дудю.

Нагадаємо, нещодавно Потап дізнався про своє справжнє етнічне походження та ким він є за національністю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
539
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