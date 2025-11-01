Потап показався з сином-красенем від Горової у family look і здивував його дорослим виглядом

Потап із сином / © instagram.com/realpotap

Скандальний український артист та продюсер Потап, він же Олексій Потапенко, вперше за тривалий час поділився фото з сином від колишньої дружини Ірини Горової.

Знімки з 17-річним Андрієм виконавець опублікував у своєму Instagram. Зокрема, вони позували разом на подвір'ї і при цьому були одягнені в family look – широкі джинси, сорочки в клітинку та футболки вільного крою.

Потап зазначив, що неабияк пишається своїм сином. Зокрема, Андрій вже достатньо дорослий, стає з кожним днем лише сильнішим. Репер говорить, що його син – єдина людина, якій він по-справжньому бажає досягнути більше успіхів, аніж він. І хоч виконавець та Андрій перебувають в різних країнах, але їхніх зв'язок ніколи не зникне.

"Я бачу в ньому себе. Він бачить себе в мені. Я лечу до Маямі, він летить до Лондона. І хоча ми летимо в різних напрямках — наш зв'язок назавжди. Він - єдина людина на цій планеті, якій я бажаю більше успіху, ніж собі. Життя — цікава штука. Удачі тобі, синку", - звернувся до сина артист.

Зазначимо, сина Потапу народила продюсерка Ірина Горова, з якою він перебував у шлюбі від 1999-го до 2014 року. Нещодавно вона теж ділилась спільним фото з 17-річним юнаком. Ірина Горова розкрила, як проводила час із Андрієм.