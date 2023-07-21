Потап показався у полі соняшників в Україні і насмішив фанів: "Волохатий джміль"

Продюсер з Одеси повернувся до Києва.
Репер і продюсер Олексій Потапенко, він же Потап показав, як проводить час вдома в Україні.
На сторінці в Instagram знаменитість поділився фото, як повертався з Одеси до Києва. Зокрема, Потап не втримався аби дорогою до столиці не зупинитися на трасі і зробити світлину на тлі величезного поля з соняшниками.
Також продюсер заліз у соняшники заради мальовничої світлини:
"Траса Одеса-Київ. Люблю соняшники за їхній яскравий колір. За те, що це символ сили та родючості української землі. За те, що ці яскраві жовті сонячні квіти прикрашають українські села, поля, садки", - підписав кадр Потап.
Своєю чергою, шанувальники продюсера подякували йому за те, що підняв їм настрій своєю фотографією:
- Смішна фотографія
- Волохатий джміль
- Дякуємо за ваш позитив
- Хейтери скажуть: "Фотошоп"
Нагадаємо, днями Потап побував в Одесі, де застав масований ракетний обстріл міста в ніч на 20 липня. Продюсер поділився світлинами з одеських вулиць після страшної ночі.
Читайте також:
- Ігор Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить багатомільйонний борг Віталію Козловському
- Дорофєєва прокоментувала різку зміну іміджу Кацуріна після їхнього весілля
- Олена Кравець поділилася рідкісним фото своїх підрослих двійнят та привітала їх з 7-річчям
- Ігор Кондратюк розповів, скільки йому платили на "Караоке на Майдані" і про свою "пристойну" пенсію
- Володимир Остапчук розповів, як познайомився з третьою дружиною та як боровся з її комплексами