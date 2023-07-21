Потап показався у полі соняшників в Україні і насмішив фанів: "Волохатий джміль"

Репер і продюсер Олексій Потапенко, він же Потап показав, як проводить час вдома в Україні.

На сторінці в Instagram знаменитість поділився фото, як повертався з Одеси до Києва. Зокрема, Потап не втримався аби дорогою до столиці не зупинитися на трасі і зробити світлину на тлі величезного поля з соняшниками.

Потап в Україні / Фото: instagram.com/realpotap

Також продюсер заліз у соняшники заради мальовничої світлини:

"Траса Одеса-Київ. Люблю соняшники за їхній яскравий колір. За те, що це символ сили та родючості української землі. За те, що ці яскраві жовті сонячні квіти прикрашають українські села, поля, садки", - підписав кадр Потап.

Потап в Україні / Фото: instagram.com/realpotap

Своєю чергою, шанувальники продюсера подякували йому за те, що підняв їм настрій своєю фотографією:

Смішна фотографія

Волохатий джміль

Дякуємо за ваш позитив

Хейтери скажуть: "Фотошоп"

Потап в Україні / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, днями Потап побував в Одесі, де застав масований ракетний обстріл міста в ніч на 20 липня. Продюсер поділився світлинами з одеських вулиць після страшної ночі.

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