Потап показався з 16-річним сином за кордоном і похизувався, як вони разом час проводять

Український репер та продюсер Потап вперше за тривалий час потішив фанів родинним контентом.

У своєму фотоблогу продюсер показав, як з 16-річним сином Андрієм відпочивав протягом цього року. На зображеннях сімейство позує у різних локаціях. Так, Потап зазнімкував спільний з сином і його товаришем обід просто неба на тлі басейну. А також у незмінному складі похизувався трапезою серез пальм.

"Коли тобі більше немає чого дати грі, то копай глибше", - лаконічно підписав кадри зірковий батько.

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Крім того, репер поділився з шанувальниками, що свій вільний час присвячує спорту та слідуванні трендам. Так, у серії фото Потап попозував у спортзалі під час тренувань і у нових луках у магазині.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, 16-річний Андрій Потапенко постійно наголошує, що перебуває із зірковим татом у чудових стосунках і час від час навідується до нього за кордон. Разом вони спілкуються й грають у баскетбол. А нещодавно хлопець зізнався, як скоро знову приїде погостювати у Потапа й назвав країну, де вони відпочиватимуть.

Читайте також: