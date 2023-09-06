Потап показався з помітно підрослим сином від Ірини Горової та привітав його з особливим святом

У родині українського продюсера та репера Потапа свято. Син артиста, який народився у шлюбі з продюсеркою Іриною Горовою, святкує день народження.

Андрієві виповнюється 15 років. З нагоди дня народження хлопця репер присвятив йому допис в Instagram. Зокрема, Потап показав, як грав із помітно підрослим сином у баскетбол, та адресував Андрієві теплі слова з привітаннями.

"15 років! Син! Люблю тебе! Тільки вперед і вгору! З днем народження, сину", - написав Потап у фотоблогу.

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Ірина Горова у своєму Instagram теж мило привітала сина з днем народження. Продюсерка побажала Андрієві чимало приємних слів та подякувала йому за те, що він є в її житті.

"Котику, з днем народження! Обожнюю тебе, пишаюсь, люблю і отримую надзвичайну насолоду, спостерігаючи за твоїм дорослішанням. Дякую тобі за твою доброту, довіру, любов і дружбу. Я поряд", - зазначила Ірина.

Ірина Горова з сином / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, у родині співачки Камалії 6 вересня теж свято. Двійнята виконавиці святкують 10-річчя. Артистка вже розсекретила, який незвичайний подарунок зробила донькам на день народження.

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