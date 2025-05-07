Потап похизувався схудненням на 25 кілограмів і на фото до та після показав результат: "Важив 140 кг"

Потап / © instagram.com/realpotap

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Репер і продюсер Потап, який взяв новий псевдонім Slavic Balagan, похизувався схудненням на 25 кілограмів і на фото до та після продемонстрував результат.

Виконавець взявся за свою фігуру. Репер почав худнути. Як зазначає Потап, раніше він важив 140 кіло. Нині він вже встиг позбутися 25 кілограмів. Наразі вага репера становить 115 кіло. Утім, це ще не норма Потапа. Продюсер говорить, що ще планує схуднути на 10 кілограмів, а вже потім почуватиметься комфортно. Потапу допомагають схуднути спортивні тренування, а також дієти. До слова, продюсер в певні дні може взагалі нічого не їсти, а лише п'є воду.

Потап до схуднення / © instagram.com/realpotap

"Я змінився, я схуд, я готовий розривати. Я працюю – я вже мінус 25 кг. Завтра, наприклад, день без їжі взагалі. Тільки вода. До моєї ідеальної ваги ще треба мінус кілограмів 10. Важив 140 кг", - розповів репер в інтерв'ю латвійському проєкту "Все Всегда Везде".

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Потап після схуднення / © instagram.com/realpotap

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Потап неодноразово потрапляв у скандали. Найбільше репера критикують через те, що він перебуває за кордоном та не повертається до України. Також продюсер встиг оскандалитися піснею "Волонтер" із недоречним текстом, відпочинком у Дубаї з росіянами, виступом у Німеччині як "артист російського ретро" та інтерв'ю журналісту родом із РФ Юрію Дудю.

Нагадаємо, раніше Потап зізнався, в якій країні живе з дружиною, співачкою Настею Каменських. Також продюсер поділився, чим його надихає виконавиця.