Потап порозважався на пляжі у Мексиці й розкрив свої плани на роботу за кордоном

Артист показав свій баланс у житті.
Український продюсер та репер Потап, який змінив сценічне ім'я на Slavic Balagan, засвітився на відпочинку.
Репер за кордоном наробив фото на узбережжі й висловився про своє майбутнє. Зараз Потап перебуває у Мексиці. На зображеннях видніється мальовничий пляж і морська панорама, на тлі чого продюсер показав свій робочий процес.
З телефоном у руках знаменитість у штанях і футболці попозував босоніж на різних локаціях. Потап зізнався, що зараз налагоджує зв'язки з різними відомими іноземними медіакомпаніями. Більше подробиць він не став розголошувати, але запевнив, що сповна насолоджується своїм графіком, бо його з легкістю можна поєднати з відпочинком.
"Так приємно поєднувати приємне з бізнесом, концерти з роботою, переговори з пляжем. Я називаю це балансом між роботою та відпочинком. Сподіваюся все встигнути! Viva México!" – написав Потап.
Тим часом юзери розділилися на декілька таборів. У одних нові фото викликали обурення, а у інших – компліменти:
- Тільки вперед!
- Гарно!
- Дивовижно, як гарно виглядають небо і пісок на узбережжі
Нагадаємо, нещодавно Потап розлютив українців своїм російськомовним запрошенням на концерти.
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