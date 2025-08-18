ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3408
Час на прочитання
1 хв

Потап поставив крапку в чутках про їхнього з Каменських спільного таємного сина

Репер відповів, чи справді приховує дитину.

Автор публікації
Валерія Сулима
Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Продюсер і репер Потап відповів на чутки, що в них із дружиною, співачкою Настею Каменських, є спільна дитина.

Зокрема, подейкували, що в подружжя є син, який народився таємно. Хлопчину нібито приховують від публіки, тож, він живе в Іспанії. Принаймні, саме так говорив ведучий Євген Фешак.

Ані Потап, ані Настя Каменських спочатку ці плітки не коментували. Однак продюсер на YouTube-каналі "United Action TV", коли в нього прямо запитали, чи правда це, все ж таки розставив крапки над "і". Репер запевнив, що спільних дітей у них із Настею немає.

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

"У нас немає із Настею дитини", - відповів Потап.

Зазначимо, в репера є 16-річний син Андрій, який народився в шлюбі з продюсеркою Іриною Горовою. Нещодавно вони всі разом полетіли до Великої Британії. Потап показався тоді з сином та ексдружиною в літаку і розкрив ціль їхньої спільної подорожі.

