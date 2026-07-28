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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
2 хв

Потап потонув у брехні про "вагітність" Каменських: співачка не витримала сорому й видала все мімікою

Потап не спиняється епатувати публіку дивакуватими заявами. Щоправда, Настя, схоже, не дуже оцінила цей перформанс.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Репер Потап і співачка Настя Каменських, які останнім часом дедалі частіше опиняються в центрі гучних обговорень, схоже, вирішили остаточно перетворити особисте життя на нескінченне шоу.

Після появи на фестивалі в Юрмалі у весільних образах, що лише підігріло розмови про їхнє возз’єднання після розлучення, артисти знову взялися епатувати публіку. Однак цього разу дивакуваті заяви Потапа, здається, збентежили навіть саму Каменських.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

Під час спілкування з українськими журналістами співачку прямо запитали про їхній сімейний статус. Втім, замість чіткої відповіді вона почала по-філософськи говорити про творчий союз.

«Хай нас розсудить Господь і люди в коментарях. Ми стібаємося над цим. Нас то одружують, то розлучають. Ми назавжди пара для всіх. Ми не тільки союз дівчини та хлопця, але й творчий тандем. Мені здається, тут більше, ніж те, що від нас хочуть почути», — заявили артисти у коментарі Новини.LIVE.

Потап і Настя Каменських / © novyny.live

Потап і Настя Каменських / © novyny.live

Втім, найбільше здивування викликала розмова про чутки щодо нібито «вагітності» Насті. Раніше в Мережі ширилися кадри, на яких співачці приписували накладний живіт. Потап вирішив не спростовувати плітки, а навпаки — перевести все на дивакуватий жарт. Зокрема, натякнув на буцімто новий роман Каменських і її новий статус.

Поки Потап вигадував історію про загадкового Алехандро, Каменських ледве стримувала емоції. Спочатку співачка помітно зніяковіла, а вже за мить красномовно закотила очі. Її міміка сказала значно більше, ніж будь-які коментарі. Вочевидь, навіть сама артистка не очікувала настільки дивної заяви від Потапа.

«Користуючись нагодою, скажу про такі речі, про які ми не можемо розказати. Це, Анастасіє, до тебе. У нас тут три людини. Я хочу передати привіт Алехандро. Алехандро, не хвилюйся, я поверну тобі Настю цілесенькою», — спантеличив репер.

Потап і Настя Каменських / © novyny.live

Потап і Настя Каменських / © novyny.live

Нагадаємо, Потап і Настя нещодавно назвали цинічну умову повернення до України й поглузували з вартості проїзду.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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