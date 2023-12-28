Потап повернувся до України і показався з сином, який його проігнорував

Репер і продюсер Олексій Потапенко, він же Потап після того, як провів Різдво у Великій Британії, розповів, де перебуває зараз.

Сьогодні на сторінці в Instagram Потап запостив нове селфі, на якому показався з 15-річним сином Андрієм від ексдружини, продюсерки Ірини Горової. Репер повідомив, що він повернувся до України. Разом з тим продюсер розповів, що Новий рік він теж зустріне в рідній країні.

"Новий рік, вдома з найріднішими", - коротко прокоментував світлину зі своїм сином Потап.

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Зазначимо, що за останній рік у бік Потапа вилилося дуже багато хейту. Зокрема через те, що він часто їздить за кордон. Продюсер пояснює, що це робочі поїздки і таким чином він теж приносить Україні користь. Окрім того Потап раніше обурив українців треком "Волонтер" з неоднозначним текстом і своїми дивакуватими відео у TikTok.

Нагадаємо, раніше син Потапа та Ірини Горової Андрій публічно його проігнорував. Хлопець дав інтерв'ю, у якому розповів про маму, а от батька чомусь не згадав. 15-річний Андрій Потапенко протягом повномасштабної війни перебуває у Києві, де навчається. Також хлопець зізнався, що бачить своє майбутнє в Україні.

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