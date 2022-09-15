Потап повернувся до України і розповів, через що йому перекосило обличчя

У студії ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Потап розповів, що весь цей час, що його не було в Україні, він працював і об'їздив пів континенту - від Польщі до Латинської Америки.

"Працювали багато, зробили дуже багато. Настя вже розповідала, що ми як сім'я волонтерів назбирали 75 мільйонів гривень. Тепер можу впевнено сказати, що ми йдемо до суми в 100 мільйонів гривень", - розповів про свою діяльність Потап.

Продюсер поділився, що повернувся до України, аби підтримувати людей і в культурному плані також. "І концерти, і гуманітарка, і воєнна допомога. Ну і вже час повернутися, тому що треба підтримувати Україну в культурному плані", - сказав артист.

Потап

Також Потап розповів, що у Барселоні були біженці, яким вони з Настею Каменських допомагали:

"Один із перевалочних пунктів, який ми називали наша рукавичка, тому що там мешкало по 25, по 30 людей одночасно. Це переселенці, це наші біженці, яким ми допомагали. Це було під Барселоною", - поділився Потап.

Водночас репер зізнався, що лише повернувшись додому, він зміг трохи перепочити: "Я повернувся давно вже і тут відпочив. Тому що я зупинився. Я приїхав додому. Видихнув. Тому що неймовірний графік, неймовірна кількість концертів", - сказав продюсер.

Також Потап додав, що не відчував хейту у свій бік через те, що, мовляв, він не повертався тривалий час до України:

"Ні. Я не відчув, що стало більше хейту, я відчув, що хейт став більш спрямований і спрямований не лише нами, українцями. Я розумію, що хейтом керують. Не піддавайтесь хейту, тому що хейт зараз це зброя у ворога в руках", - прокоментував репер.

Розповів Потап й про те, чи писали йому російські зірки зі словами підтримки:

"Деякі мені написали після Бучі, не буду називати хто, вони дуже просили. Вони українці, одесити, він каже: "Я одесит". Я кажу: "Який ти одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаях викладаєш ікру? Ну хоча б це не роби. Якщо ти одесит, підтримай свою країну". Писали, писали багато. Ми взагалі прийняли дуже активну позицію в інформаційній війні від початку повномасштабної війни, тому що опинилися там і перше завдання було прорвати цю завісу інформаційну. І Настя, і я писали телефонували до всіх українців, виходили в ефіри. Я навіть чув, коли спускався з другого поверху, як Настя каже: "Ти не можеш називатися українкою. Я зроблю все, щоб тебе лишити українського громадянства". Це до нашої одної співачки", - розповів Потап.

Також репер прокоментував повернення "Голосу країни-12" до ефіру:

"Я вважаю, що це на часі. Тому що, по-перше, ми подивимось на себе, якими ми були до війни. Тому що війна змінила всіх і подивитися на себе до війни. Зрозуміти в цьому часі які ми є і зрозуміти, якими будемо і яку країну ми будемо будувати – ось для цього "Голос" потрібен", - сказав Потап.

Окрім того Потап вперше розповів, що з ним сталося і чому його обличчя перекосило:

"Було через нерви. У мене був COVID, потім отит, а після цього синдром Рамзі Ханта, який був у Джастіна Бібера, він навіть зараз зупинив тур. Це параліч обличчя, нервів. Така, важка штука. Але я дивився на хлопців, які воюють і зрозумів, що – який параліч… Про що казати", - сказав Потап.

Щодо своєї музики, репер зазначив, що повністю викреслив російську мову зі своїх пісень. Потап зізнався, що співатиме пісні, написані до війни, якщо люди попросять його на концертах, оскільки це його історія. Але нові пісні пише лише українською іспанською та англійською.

Читайте також: