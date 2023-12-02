Потап пояснив, чому знову опинився в Дубаї і нарвався на жорсткий хейт: "Краще б квиток в Маріуполь купив"

Репер і продюсер Потап на своїй сторінці в Instagram повідомив, що знову опинився у Дубаї.

Він запостив декілька знімків, де позує на тлі аеропорту, а також показав квиток до Дубаї. Потап розповів, що так "випадково сталось", що він потрапив до цієї країни, а також зазначив, що це – робоча поїздка.

"Ви всі добре знаєте, що наша родина і наші бізнеси допомагають українцям, усіма нами доступними заходами. Це і автоматизована цифрова платформа helpua.io, концерти та аукціони по всьому світу, цифрові продажі наших пісень і відео – це все підпорядковано допомозі ЗСУ і гуманітарним місіям в Україні. Не менш важлива і інформаційна підтримка та розповсюдження актуальної інформації про Україну у світі. Дубаї – серце Мідлісту і багато українських компаній шоу-індустрії, знаходять саме тут шляхи для подальшого розвитку, відкривають нові ринки. Багато українців працюють у Перлині Сходу. Ми одні із них. Ми працюємо як на шоу-бізнес/рекламній території так і на технологічній ділянці ринку", - розповів Потап, що він робить у Дубаї.

Потап показався у Дубаї / Фото: instagram.com/realpotap

Втім, більшість підписників продюсера були обурені цим його постом. Зокрема юзери захейтили Потапа через те, що під час війни він має змогу виїхати з країни, у той час як інші чоловіки сидять в окопах на передовій. Хтось не зрозумів, навіщо Потап запостив квитки до Дубаї:

Хлопці в сніг в окопах, а ви з Маямі в Дубай? Ну серйозно? Ми це не забудемо, а ви не відмиєтесь! Слава Україні!

Хоча б не оприлюднював

646 день війни. Він постить Дубай

Під час війни можна було б обійтись і без таких фото

В Бахмут не бажаєте?

Краще б квиток до Маріуполя придбав

Потап показався у Дубаї / Фото: instagram.com/realpotap

Втім, були й ті юзери, які підтримали Потапа і зазначили, що кожен приносить користь Україні і допомагає, як може і вміє:

Хіба Потап єдиний артист, який виїжджає? Та їх десятки, а політики? Їм виїзд дозволений, то що ж ви Потапу пишіть гидоту

Хочу вас підтримати і сказати, що ви молодець, далі більше. Люди, для чого ви це робите? Для чого ви ж самі розвалюєте і знищуєте нашу країну? Ті, хто пише "працюй на перемогу 24/7", "йди на фронт", - якби ви самі працювали на перемогу 24/7 то не сиділи б і не строчили тут всіляке гімно

Люди, добрий ранок, прокиньтесь! Немає неправильних дій, вчинків - є ті, що не резонують вашим очікуванням… Не будуть всі на фронті, не будуть всі сидіти безвилазно в Україні. Краще ці всі претензії направте на політиків

Потап показався у Дубаї / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, що місяць тому Потап потрапив у скандал. Продюсер опинився у Дубаї, де на відео засвітився у компанії росіян. Потап ніяк не прокоментував цю ситуацію.

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