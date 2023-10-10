Потап приголомшив фанів дивною поведінкою в Мережі, а потім перепросив усіх українців

Репер та музичний продюсер Потап останнім часом все більше дивує своїх шанувальників.

Днями музикант записав відео з іронічним треком, в якому відповів на усі закиди хейтерів. Однак на цьому не зупинився - Потап виклав у своїх соцмережах ще декілька роликів, на яких, на думку фанів, поводився досить дивно.

Потап влучно відповів своїм хейтерам в іронічному треку

В одному з відео репер співав в одязі під душем, а на іншому читав реп про свою дружину, співачку Настю Каменських. У треку він зачитав, що вони "сексуальні, як Дантес з Кацуріною, чи Дорофєєва з Кацуріним".

Потап / Фото: скриншот з відео

Потап / Фото: скриншот з відео

Втім, не усім шанувальникам Потапа його контент здався доречним. У соцмережах підписники розкритикували артиста за таку поведінку під час війни, а також почали жартувати, що він перетворюється на українську Брітні Спірс. Американська співачка теж останнім часом часто спантеличує фанів дивними відео - то танцює з ножами, то плаче в танці.

Брітні Спірс, на яку ми заслуговуємо!

Що відбувається? Саме така потрібна допомога хлопцям в ЗСУ?

Потап вже не той!

Це ви передивилися відео з Брітні Спірс? Що трапилося з вами?

Після такої реакції соцмережах Потап все ж таки вирішив, що припустився помилки та перепросив за свою поведінку. Артист поділився відеозверненнням, в якому зізнався, що хотів привернути увагу до своєї персони, але зрозумів, що це не на часі.

"Багато наробив я галасу. Багато новин, багато питань від друзів, знайомих - все в порядку чи ні. Все в порядку, все нормально. Хотів привернути вашу увагу до творчості та персони. Але я розумію зараз по вашій реакції, що це не на часі. Тому хочу вибачитися перед всіма, кого я засмутив чи образив, і закінчити на цьому. Дякую за увагу і без образ", - сказав Потап.

Потап вибачився за дивну поведінку в своїх соцмережах

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