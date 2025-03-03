Потап приголомшив схудненням на 20 кіло і показав фото до та після

Репер і продюсер Потап приголомшив, як за кордоном схуднув на 20 кілограмів.

Схоже, музикант вирішив серйозно зайнятися зовнішнім виглядом. Артист розпочав зі схуднення. Як у своєму Instagram повідомив Потап, він позбувся 20 зайвих кілограмів. Зокрема, артист вже наочно похизувався результатом, опублікувавши фото до та після схуднення.

На знімку "до" артист постав у футболці вільного крою та з кепкою. На кадрі "після" виконавець позував у сірому костюмі та білій сорочці.

Потап до схуднення / Фото: instagram.com/realpotap

"Мінус 20 кілограмів завжди гарна ідея! Буду тримати вас в курсі. Фото до та після", - поділився артист.

Потап після схуднення / Фото: instagram.com/realpotap

Зазначимо, під час повномасштабної війни Потап неодноразово потрапляв у скандали. Виконавця критикують через те, що він перебуває за кордоном та не повертається до України. Нещодавно ж він взяв нове сценічне ім'я Slavic Balagan та навіть встиг дати інтерв'ю російському журналістові Юрію Дудю, чим вкотре обурив українців.

Ба більше, наразі Потап активно дає концерти, щоправда, з російськомовним репертуаром, де виконує зокрема й хіти дуету "Потап і Настя", однак з іншою солісткою. Нещодавно репер пояснив, чому за кордоном співає без Насті Каменських.

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