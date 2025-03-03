Потап приголомшив схудненням на 20 кіло і показав фото до та після

Музикант здивував кардинальними змінами в зовнішньому вигляді.
Репер і продюсер Потап приголомшив, як за кордоном схуднув на 20 кілограмів.
Схоже, музикант вирішив серйозно зайнятися зовнішнім виглядом. Артист розпочав зі схуднення. Як у своєму Instagram повідомив Потап, він позбувся 20 зайвих кілограмів. Зокрема, артист вже наочно похизувався результатом, опублікувавши фото до та після схуднення.
На знімку "до" артист постав у футболці вільного крою та з кепкою. На кадрі "після" виконавець позував у сірому костюмі та білій сорочці.
"Мінус 20 кілограмів завжди гарна ідея! Буду тримати вас в курсі. Фото до та після", - поділився артист.
Зазначимо, під час повномасштабної війни Потап неодноразово потрапляв у скандали. Виконавця критикують через те, що він перебуває за кордоном та не повертається до України. Нещодавно ж він взяв нове сценічне ім'я Slavic Balagan та навіть встиг дати інтерв'ю російському журналістові Юрію Дудю, чим вкотре обурив українців.
Ба більше, наразі Потап активно дає концерти, щоправда, з російськомовним репертуаром, де виконує зокрема й хіти дуету "Потап і Настя", однак з іншою солісткою. Нещодавно репер пояснив, чому за кордоном співає без Насті Каменських.
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