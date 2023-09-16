Потап присвятив Насті Каменських романтичне відео з рідкісними спільними кадрами

Продюсер в оригінальний спосіб освідчився дружині у коханні.
Український репер та продюсер Потап розчулив шанувальників відео, яким поділився на своїй сторінці в Instagram.
Потап розмістив ролик, у якому зібрані їхні рідкісні кадри разом з його дружиною, співачкою Настею Каменських. У відео фани побачать, як Потап і Настя разом займаються спортом, відвідують благодійні заходи, гостюють у друзів, дуркують.
Всі ці кадри супроводжує лірична композиція виконавця ILLAI під назвою "Залишилась". Підписники сторінки Потапа зізналися, що були розчулені цим відео, яке продюсер присвятив коханій дружині.
- Так мило. Справжні почуття
- Які ви милі. Відео чудове
- Боже, які ви класні! Щастя вам
- Таке чудове, хороше відео
Як відомо, від початку повномасштабної війни Настя Каменських і Потап вкрай рідко діляться спільними фото і відео. Декілька місяців тому це навіть породило хвилю чуток, що подружжя розлучилося. Та, Настя і Потап ці чутки спростували, а рішення не постити спільний контент у соцмережах аргументували тим, що це зараз не на часі.
Нагадаємо, що декілька тижнів тому, аби вгамувати цікавість фанів Настя Каменських вперше за довгий час показала спільне фото з Потапом і заговорила про кохання.
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