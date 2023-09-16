Потап присвятив Насті Каменських романтичне відео з рідкісними спільними кадрами

Український репер та продюсер Потап розчулив шанувальників відео, яким поділився на своїй сторінці в Instagram.

Потап розмістив ролик, у якому зібрані їхні рідкісні кадри разом з його дружиною, співачкою Настею Каменських. У відео фани побачать, як Потап і Настя разом займаються спортом, відвідують благодійні заходи, гостюють у друзів, дуркують.

Всі ці кадри супроводжує лірична композиція виконавця ILLAI під назвою "Залишилась". Підписники сторінки Потапа зізналися, що були розчулені цим відео, яке продюсер присвятив коханій дружині.

Потап присвятив Насті Каменських романтичне відео

Так мило. Справжні почуття

Які ви милі. Відео чудове

Боже, які ви класні! Щастя вам

Таке чудове, хороше відео

Як відомо, від початку повномасштабної війни Настя Каменських і Потап вкрай рідко діляться спільними фото і відео. Декілька місяців тому це навіть породило хвилю чуток, що подружжя розлучилося. Та, Настя і Потап ці чутки спростували, а рішення не постити спільний контент у соцмережах аргументували тим, що це зараз не на часі.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому, аби вгамувати цікавість фанів Настя Каменських вперше за довгий час показала спільне фото з Потапом і заговорила про кохання.

Читайте також: