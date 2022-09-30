Потап про розмову Каменських з Ані Лорак: "Вона відповіла: "Не треба мене задовбувати"

Репер та продюсер, тренер "Голосу країни-12" Потап розповів, як на початку повномасштабного вторгнення рф до України його дружина Настя Каменських зателефонувала Ані Лорак.

Як розповів Потап, на початку повномасштабної війни росії проти України його дружина, співачка Настя Каменських обдзвонювала всіх артистів, які працюють у рф з українським паспортом.

Зокрема, артистка мала розмову з Ані Лорак, йдеться у програмі ЖВЛ.

"Скажи хоч щось. Не мовчи – нет войне. На що співачка з Чернівців їй відповідала: "Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед. Тому не треба мене задовбувати". На що Настя каже – ти не маєш права називатися більше українкою", - розповів Потап.

Ексклюзивно для ЖВЛ Потап розповів, куди він зник

Зазначимо, що сам Потап повернувся до України на початку вересня. Як зазначив продюсер, весьцей час, який він був за кордоном, працював на культурному фронті в різних куточках світу. Після повернення Потап уже виступив перед нашими військовими. І після вимушеної паузи знову сів у тренерське крісло "Голосу країни".

До слова, продовження "Голосу країни-12" покажуть вже цієї неділі, 2 жовтня, о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

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