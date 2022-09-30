Потап про щемливе повідомлення сина з підвалу 24 лютого: "Тобі таке твоя дитина пише, а ти за кордоном"

Репер, продюсер і тренер "Голосу країни-12" Потап розповів, як у перші дні повномасштабного вторгнення РФ до України рятував свого сина Андрія від війни, будучи за кордоном.

Як зізнався Потап у програмі ЖВЛ, за графіком 20 лютого він разом з дружиною Настею Каменських та їхніми мамами поїхали до Іспанії на три дні, де мали писати нову пісню.

"На 16 була назначена війна. І ми сиділи з Настею, як всі українці, вдома. І чекали. І ось у нас за графіком 20 лютого була Іспанія. Треба було записувати пісню. Настя сказала: "Давай мам візьмем". Я ще сину зателефонував. "Поїдеш?" Він каже: "Ні. Я з дівчиною погуляю". На три дні я поїхав. 300 євро в кармані і три футболки", - відверто розповів Потап.

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

Але три заплановані дні перетворилися майже на сім місяців життя за межами України.

Пперші місяці валив проти росіян. Розкривав їхню сутність. А потім вже стільки стало роботи за кордоном. Тому був дуже довго за кордоном. Щоб закінчити всі справи, автоматизувати процеси. І я думаю, що ми все зробили правильно", - зазначив продюсер.

Та найголовнішим завданням на самому початку для Потапа стала евакуація сина Андрія, який лишився в Києві з мамою, ексдружиною продюсера Іриною Горовою.

"Я собі навіть зберіг месседж, який він мені надсилав: "Тату, не хвилюйся. Ми в підвалі. Попри вибухи я тримаюсь, підтримую маму, щоб вона не плакала". Як витримати, коли тобі таке твоя дитина пише, а ти за кордоном опинився… У мене розривалося серце. Скільки я зробив, щоб їх перевезти. І скільки зробив для інших тисяч людей. Після цього я думаю, що я можу робити в цьому житті все, що завгодно", - поділився продюсер.

Потап з ексдружиною Іриною Горовою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Потап з сином / Фото: instagram.com/potapchiq

Потап думав повертатися значно раніше. І навіть звертався за порадою до свого батька, який для нього є беззаперечним авторитетом.

"Кажу: "Батьку, хочу їхати, хочу на фронт. На передову". А він каже: "В тероборону запишись для початку". Кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я заочно записався в тероборону. І вирішив, що буду робити далі. Те, що вмію. Доноси інформацію про Україну", - розповів Потап.

Нагадаємо, раніше Потап ділився, як на початку повномасштабного вторгнення рф до України його дружина Настя Каменських телефонувала Ані Лорак і розповів, що пропутінська артистка їй відповіла.

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