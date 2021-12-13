Потап про те, як святкуватиме річницю весілля з Каменських: "Вхід буде платним"

Потап про те, як святкуватиме річницю весілля з Каменських: "Вхід буде платним"

Пара планує влаштувати благодійний захід.

Репер та продюсер Потап поділився деякими своїми планами на наступний рік.

Зокрема, зірка розповів, як святкуватиме річницю весілля з Настею Каменських. До слова, пара планує влаштувати 23 травня 2022 року пишне гуляння. Втім, вхід на захід буде платним.

"Щоразу 23 травня ми в Києві будемо влаштовувати наше чергове відкрите весілля. Але це весілля буде благодійним заходом, на який ми будемо привозити якихось крутих артистів, таких як Snoop Dogg", - розповів репер "Зірковому шляху".

Весілля Потапа і Насті Каменських / instagram.com/kamenskux

До слова, вхід коштуватиме п'ять тисяч доларів, а зібрані гроші закохані планують віддавати на благодійність.

"Вхід коштуватиме п'ять тисяч доларів. Усі гроші обов'язково віддамо на допомогу дітям. Якщо це все вийде у нас – наступний рік буде класним", - підсумував Потап.

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