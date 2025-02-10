Потап прокоментував чутки про розлучення з Каменських і відповів, чи разом вони

Репер та продюсер Потап прокоментував чутки про розлучення з дружиною, співачкою Настею Каменських, та відповів, чи разом вони.

Артист неочікувано дав інтерв'ю журналістові з РФ Юрію Дудю, яке відбулося в Іспанії та під час якого співрозмовники говорили російською. У розмові вони зачепили тему особистого життя. Зокрема, Потап відреагував на чутки про розлучення з Настею Каменських. Репер запевняє, що війна лише зміцнила їхні стосунки. Потап говорить, що і на початку повномасштабного російського вторгнення у них із Каменських все було чудово, так само й зараз.

"Війна показала, що стосунки особисті каталізуються або в один бік, або в інший. Або пари розходяться, або стають міцнішими. У нас спрацювало в позитивний бік. Ми давно разом, дивимося в один бік, тому все добре. Ми були разом, проблем не було", — запевнив репер на YoTube-каналі "вДудь".

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

Ба більше, подружжя хоче стати батьками. Як говорить Потап, він мріє про багатодітну сім'ю. Наразі, за його словами, вони з Каменських працюють над цим. Однак чи вдасться їм народити дитину, за словами репера, "залежить від Всесвіту".

"Звісно, хочу дітей. Мені б хотілося ще чотирьох. Але тут таке запитання — не лише до мене. Моя дружина теж дуже хоче дітей, ми працюємо над цим, нам подобається процес", — говорить музикант.

Нагадаємо, Потап під час повномасштабної війни неодноразово потрапляв у скандали. Мабуть, чи не найбільше хейту йому прилітає за те, що під час дії воєнного стану, коли чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з України, він перебуває за кордоном. Нещодавно Потап коментував, чому оселився в Барселоні, та розповів про бізнес, який відкрив там.

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