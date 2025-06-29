Потап пригадав зустріч із Зеленським і зізнався, який він у реальному житті: "Я бачився з ним"

Потап, Володимир Зеленський

Реклама

Скандальний український продюсер і репер Олексій Потапенко, відомий як Потап, поділився своїм особистим досвідом спілкування з президентом України Володимиром Зеленським.

Артист зізнався, що насправді раніше спілкувався з Володимиром значно більше, адже їх поєднував шоубізнес. Проте тепер, коли він став президентом, їхні шляхи дещо розійшлися. Тим не менш, Потап пригадав їхню офіційну зустріч, коли Зеленський вручав йому звання за внесок в українську культуру.

"Я з ним бачився один раз за весь цей час. І телефонував один раз на самому початку, коли він тільки став президентом: я його вітав з тим, що він досяг такої вершини. Далі я бачився з ним, коли він мені вручав звання "Заслуженого артиста України". Ми попрацювали над одним проєктом, над яким боялися все працювати, у дуже важкі часи дещо зробили для української культури, літератури та навчальних програм. І мені дали звання, хоча вже давно можна було дати його", — поділився Потап в інтерв'ю молдавському журналісту GALBEN.

Реклама

Потап / © www.instagram.com/realpotap

Після цього продюсер більше не мав нагоди зустрітися з президентом. Потап зазначив, що з того часу бачив Володимира Зеленського лише на екрані. Але попри це, він зберігає теплі спогади про нього ще з періоду спільної роботи у сфері розваг.

"Більше не бачив його, тільки на екрані. Я можу сказати, що він має неймовірну працездатність, у нього приголомшливий змагальний характер, він чуйний керівник, який швидко думає і приймає рішення... Це те, яким я його пам'ятаю з шоу-бізнесу. Який він президент – не мені судити, це вже вибір українського народу", — додав зірка.

Зазначимо, під час війни Потап живе за кордоном і часто стикається з критикою через неоднозначну поведінку. Так, попри засудження агресії з боку РФ, нещодавно він оскандалився відпочинком з росіянами та інтерв’ю блогеру родом із РФ Юрію Дудю.

Нагадаємо, нещодавно Потап розсекретив, як під час війни може виїжджати з України та чи оновлював він дані як військовозобов'язаний.

Реклама