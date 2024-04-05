Потап публічно перепросив за появу на афіші як артист "російського ретро": "Пр*й*бчик!"

Репер повідомив, що не узгоджував цю афішу та вже виправив ситуацію.
Співак та продюсер Потап перепросив у всіх українців за те, що показався на німецькій афіші як співак "російського ретро".
Як виявилося, скандальна афіша, опублікована на сайті з продажу квитків на концерт репера, була неузгоджена із зіркою. Так, Потап у фотоблогу визнав свою помилку й зізнався, що його команда вже виправила ситуацію та щиро просить пробачення за те, що не проконтролювали це заздалегідь:
"Оops, I did it again! Пр*й*бчик! Шановні українці, знаю, кіпіш з приводу афіші. Справедливо. Це людський фактор. І я не один, хто потрапляв у такі ситуації й ким мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші. Це була неузгоджена афіша, яку опублікували. Ми її зараз виправили. Я хочу попросити пробачення у всіх, кого обурило це. Добре, що якийсь інший стародавній німецький символ мені не поставили. Вибачте, не догледіли", - наголосив артист.
У коментарях деякі юзери підтримали Потапа та поставилося з порозумінням, а решта – продовжило засуджувати артиста за таку необачність:
- Пишаюся, молодець, що вибачився за помилку, це сміливо
- Щось дуже багато зашкварів з Вашою участю
- Вже на німецькому фронті?
- Щось ти останнім часом тільки вибачаєшся, Потапе!
- Не помиляється лише той, хто нічого не робить
Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук також просив вибачення в українців. Щоправда, він визнав свою помилку у побудові минулої політичної кар'єри.
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