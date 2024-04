Потап публічно перепросив за появу на афіші як артист "російського ретро": "Пр*й*бчик!"

Співак та продюсер Потап перепросив у всіх українців за те, що показався на німецькій афіші як співак "російського ретро".

Як виявилося, скандальна афіша, опублікована на сайті з продажу квитків на концерт репера, була неузгоджена із зіркою. Так, Потап у фотоблогу визнав свою помилку й зізнався, що його команда вже виправила ситуацію та щиро просить пробачення за те, що не проконтролювали це заздалегідь:

"Оops, I did it again! Пр*й*бчик! Шановні українці, знаю, кіпіш з приводу афіші. Справедливо. Це людський фактор. І я не один, хто потрапляв у такі ситуації й ким мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші. Це була неузгоджена афіша, яку опублікували. Ми її зараз виправили. Я хочу попросити пробачення у всіх, кого обурило це. Добре, що якийсь інший стародавній німецький символ мені не поставили. Вибачте, не догледіли", - наголосив артист.

Потап на новій афіші

У коментарях деякі юзери підтримали Потапа та поставилося з порозумінням, а решта – продовжило засуджувати артиста за таку необачність:

Пишаюся, молодець, що вибачився за помилку, це сміливо

Щось дуже багато зашкварів з Вашою участю

Вже на німецькому фронті?

Щось ти останнім часом тільки вибачаєшся, Потапе!

Не помиляється лише той, хто нічого не робить

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук також просив вибачення в українців. Щоправда, він визнав свою помилку у побудові минулої політичної кар'єри.

