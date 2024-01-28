Потап публічно попросив вибачення у Насті Каменських: "Ми всі робимо помилки"

Репер спантеличив шанувальників неоднозначним постом в Instagram.
Репер та продюсер Потап спантеличив шанувальників свіжим дописом на своїй сторінці в Instagram.
Виконавець запостив колаж з декількох кадрів. На одному з яких позує в окулярах біля машини, на іншому знімку зображений улюблений собака дружини Потапа Насті Каменських Мімі.
Ці фото продюсер супроводив доволі дивним текстом, у якому йдеться про вибачення та, зокрема про те, як втримати здорові стосунки:
"Ми всі робимо помилки, незалежно від їхнього розміру. Але коли приходить час вибачитися, знайти правильні слова стає складним випробуванням, як підкорювання гір. Зізнатися у своїх помилках, сказати "Вибач" не легко для всіх, і це нормально. Це вимагає сміливості і покори, щоб прийняти на себе відповідальність за свої дії. Ця боротьба з вибаченням не є незвичайною. Це важка реалізація того, що ми не є ідеальними, але це чудовий урок особистого зростання. Пам'ятайте, що вибачатися це не слабість, це дає нам силу й показує нашу здатність утримувати здорові стосунки", - написав Потап.
Окрім того, у сторіз репер продублював фото і супроводив його треком гурту Blue та Елтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word. Нагадаємо, що у пісні йдеться про те, як чоловік намагається перепросити у коханої.
Підписники сторінки репера були здивовані і не зовсім зрозуміли, що Потап хотів сказати цим текстом. Когось спантеличила на фото собачка Насті, а хтось побачив у цьому прихований сенс і нібито таким чином Потап завуальовано просить вибачення у самої Насті:
- Нічого не зрозуміло - чому фото собаки, кому вибачення. Якось дуже ускладнено, не зрозуміло
- Коли забув погодувати собаку
- Мало навчитись вибачатись. Треба навчитись вибачатись так, щоб тебе пробачили
- Цікавий спосіб вибачитися перед Настею
Зазначимо, що періодично у ЗМІ з'являється інформація про кризу у стосунках Потапа і Насті Каменських. У листопаді минулого року подейкували, що пара розійшлася і роз'їхалася до різних країн. Втім, Каменських стверджує, що у її стосунках з Потапом все гаразд і не варто вірити чуткам.
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