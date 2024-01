Потап публічно попросив вибачення у Насті Каменських: "Ми всі робимо помилки"

Репер та продюсер Потап спантеличив шанувальників свіжим дописом на своїй сторінці в Instagram.

Виконавець запостив колаж з декількох кадрів. На одному з яких позує в окулярах біля машини, на іншому знімку зображений улюблений собака дружини Потапа Насті Каменських Мімі.

Ці фото продюсер супроводив доволі дивним текстом, у якому йдеться про вибачення та, зокрема про те, як втримати здорові стосунки:

"Ми всі робимо помилки, незалежно від їхнього розміру. Але коли приходить час вибачитися, знайти правильні слова стає складним випробуванням, як підкорювання гір. Зізнатися у своїх помилках, сказати "Вибач" не легко для всіх, і це нормально. Це вимагає сміливості і покори, щоб прийняти на себе відповідальність за свої дії. Ця боротьба з вибаченням не є незвичайною. Це важка реалізація того, що ми не є ідеальними, але це чудовий урок особистого зростання. Пам'ятайте, що вибачатися це не слабість, це дає нам силу й показує нашу здатність утримувати здорові стосунки", - написав Потап.

Потап здивував дописом у фотоблогу / Фото: instagram.com/realpotap

Окрім того, у сторіз репер продублював фото і супроводив його треком гурту Blue та Елтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word. Нагадаємо, що у пісні йдеться про те, як чоловік намагається перепросити у коханої.

Підписники сторінки репера були здивовані і не зовсім зрозуміли, що Потап хотів сказати цим текстом. Когось спантеличила на фото собачка Насті, а хтось побачив у цьому прихований сенс і нібито таким чином Потап завуальовано просить вибачення у самої Насті:

Нічого не зрозуміло - чому фото собаки, кому вибачення. Якось дуже ускладнено, не зрозуміло

Коли забув погодувати собаку

Мало навчитись вибачатись. Треба навчитись вибачатись так, щоб тебе пробачили

Цікавий спосіб вибачитися перед Настею

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Зазначимо, що періодично у ЗМІ з'являється інформація про кризу у стосунках Потапа і Насті Каменських. У листопаді минулого року подейкували, що пара розійшлася і роз'їхалася до різних країн. Втім, Каменських стверджує, що у її стосунках з Потапом все гаразд і не варто вірити чуткам.

