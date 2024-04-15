Потап публічно заступився за Настю Каменських і різко відповів хейтерам

Український репер та продюсер Потап публічно підтримав співачку Настю Каменських після виходу її нової пісні.

Так, у своєму фотоблогу артистка записала відеоролик, у якому підспівує й танцює під власну композицію. Під публікацією свій коментар залишив Потап і зазначив: "Це буде суперхіт". На його висловлювання відреагувало чимало юзерів, які назвали пісню "повною маячнею" і були здивовані рядкам пісні, де співається про молоко: "Що? Супер? Молоко? Серйозно?", "Беруть сумніви". На обурення підписників репер різко відповів: "Немає сумнівів", "Пісня запалює!", "Трек в яблучко!".

Настя Каменських виконала свою нову пісню і зіткнулася з хейтом

Потап відповів на хейт в бік Насті Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Потап відповів на хейт в бік Насті Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Потап відповів на хейт в бік Насті Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Попри хейт деяким фанам пісня все ж сподобалася, тому вони засудили таку агресію і залишили коментарі зі словами підтримки:

Як наш народ любить всіх ображати і навіть неважливо кого… Чи то рашисти, чи то наші українці. Всі не такі, а вони, ті, що пишуть гидоту, такі прекрасні, розумні, талановиті

Якби люди зналися на латиноамериканському контенті, то сприйняли би цю пісню адекватно. Настя все правильно робить – дає у Центральній Америці те, що вони люблять слухати і дивитися

Людина безумовно талановита. Що їй співати – виключно її справа. Ви ж не вказуєте художнику що йому малювати

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських зняла провокативне відео з молодим українським виконавцем і заінтригувала шанувальників.

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