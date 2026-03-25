Потап різко висловився про скандал Павліка з Перманом і зробив заяву: "І це ще я нічого не розповів"

Репер відреагував на конфлікт у Палаці Україна і пригадав свою співпрацю з керівником установи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Потап, Віктор Павлік, Сергій Перман

Український продюсер і виконавець Потап несподівано втрутився у скандал довкола концерту Віктора Павліка та керівництва Палацу «Україна».

Артист став на бік родини співака, яка звинувачує директора установи Сергія Пермана у тиску, приниженні та агресії за лаштунками. У своєму Instagram Потап прокоментував ситуацію, наголосивши, що в подібних випадках керівники мають нести відповідальність за свої дії. Він провів паралель із футбольними тренерами, які залишають посаду після поразок, і додав, що це питання професійної етики.

«Коли класний тренер з футболу програє якийсь важливий матч, він знаходить в собі сили і звільняється з посту. Це етика, професіоналізм і виховання. Якби ж то так було у нас в Україні з посадами, які займають керівники. Наприклад, культурних державних установ. Якщо вони публічно стратили, то вони мають знайти сили звільнитися. Тим паче є за що. В цій ситуації я підтримую артиста Віктора Павліка. Не тому, що він класний артист, а тому, що я знаю, що треба бути професіоналом», — наголосив скандальний репер.

Потап / © instagram.com/realpotap

Водночас Потап натякнув, що й сам мав досвід співпраці з Перманом і може розповісти значно більше, однак наразі утримується від деталей. Артист зауважив, що подібні історії — не поодинокі, але публічно їх не озвучує. Після цього репер заявив, що більше не планує втручатися в український шоубізнес і фактично різко попрощався з ним.

«Я рідко навідуюсь в український шоубізнес, але поясню свою позицію. По-перше, чому всі питання вирішуються російською мовою — це я став вами зараз. По-друге, є особистий досвід роботи з цією людиною. У мене немає нарікань на шоубізнес, а ось на посаду керівника Палацу „Україна“… Думайте самі… Обіцяю більше не втручатися у внутрішні справи українського шоубізнесу. Побачив ситуацію і подумав: ой клас. І це ще я нічого не розповів, правда? Ми почекаємо трохи, коли можна буде розповісти всі деталі закулісся шоубізнесу. Хотілося передати привіт і побажати знаходити любов у серці. І до побачення, український шоубізнесе», — додав Потап.

До слова, сам Потап під час війни активно розвиває кар’єру за кордоном. Разом із дружиною Настею Каменських вони останнім часом не навідуються до України та у публічному просторі дозволяють говорити російською мовою. Ба більше, під час регулярних атак РФ України Потап опинявся у скандалах через свою появу у колі росіян і виконання російськомовних пісень.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров також публічно підтримав Віктора Павліка у конфлікті. Тим часом Сергій Перман не змовчав. У Facebook він заперечив звинувачення з боку артистів і у відповідь так само звинуватив родину Павліків у «непрофесіоналізмі», назвавши подружжя «провокаторами», а самого музиканта «ганчіркою для підлоги».

Наступна публікація

